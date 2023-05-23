Верховный суд будет избирать нового председателя вместо Князева
Вторник, 23 мая 2023, 14:10
Верховный суд 26 мая проведет пленум, на котором рассмотрят вопрос об избрании нового председателя суда и его заместителя.
Источник: пресс-служба Верховного суда
Дословно: "26 мая 2023 года в 10:00 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8 начнется заседание пленума Верховного суда".
Детали: Сообщается, что проект повестки дня пленума предусматривает рассмотрение вопросов об избрании председателя Верховного суда и его заместителя.
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