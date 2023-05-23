Верховный суд будет избирать нового председателя вместо Князева

Всеволод Князев в суде после задержания, фото: Getty Images

Верховный суд 26 мая проведет пленум, на котором рассмотрят вопрос об избрании нового председателя суда и его заместителя.

Источник: пресс-служба Верховного суда

Дословно: "26 мая 2023 года в 10:00 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8 начнется заседание пленума Верховного суда".

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Детали: Сообщается, что проект повестки дня пленума предусматривает рассмотрение вопросов об избрании председателя Верховного суда и его заместителя.

Предыстория:

15 мая детективы НАБУ задержали председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.

Суд арестовал его до 14 июля с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.