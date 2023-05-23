Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Верховный суд будет избирать нового председателя вместо Князева

Станислав ПогориловВторник, 23 мая 2023, 14:10
Верховный суд будет избирать нового председателя вместо Князева
Всеволод Князев в суде после задержания, фото: Getty Images

Верховный суд 26 мая проведет пленум, на котором рассмотрят вопрос об избрании нового председателя суда и его заместителя.

Источник: пресс-служба Верховного суда

Дословно: "26 мая 2023 года в 10:00 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8 начнется заседание пленума Верховного суда".

Реклама:

Детали: Сообщается, что проект повестки дня пленума предусматривает рассмотрение вопросов об избрании председателя Верховного суда и его заместителя.

Предыстория:

  • 15 мая детективы НАБУ задержали председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.
  • Суд арестовал его до 14 июля с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Верховный судКнязев Всеволодвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Верховный суд
Верховный Суд вернул ПриватБанку 24 миллиона, списанные в результате незаконного судебного решения
Телефон Князева изучают, но доказательством против него он не будет – руководитель САП
Дело о взятке: глава Судебной администрации получил статус подозреваемого
Последние новости
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
Все новости...
Реклама: