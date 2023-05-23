Рейд по Бєлгородщині: військові РФ похвалились перемогою, російський легіон заперечує

Міністерство оброни Росії відзвітувало про розгром "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області, ті заперечують.

Джерело: пресслужба Міноборони РФ, легіон "Свобода России" ("ЛСР"), "Русский добровольческий корпус" ("РДК") у Telegram, "Новая газета Европа"

Дослівно: "Під час контртерористичної операції ударами авіації, вогнем артилерії та активними діями підрозділів прикриття Державного кордону Західного військового округу націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені".

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Деталі: Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков повідомив, що рейду по території Бєлгородської області начебто передували інтенсивні обстріли міжнародного пункту пропуску "Козинка", а також низки інших цивільних об'єктів Грайворонського району.

Російські військові стверджують, що тих, кого вони не розгромили на території Росії, відкинули до України, "де по них продовжувалося нанесення вогневого ураження до повної ліквідації".

В Міноборони РФ хваляться, що знищили понад 70 людей, чотири бойові броньовані машини та п'ять пікапів.

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У свою чергу в легіоні "Свобода России" заявили, що продовжують разом з "Російським добровольчим корпусом" ("РДК") звільняти Бєлгородську область. Там наголошують, що російська армія нічого не змогла протиставити "патріотам-добровольцям".

В "ЛСР" звернули увагу, що резервів у РФ для реагування на військові кризи немає, бо всі військовослужбовці мертві, поранені або в Україні.

"РФ абсолютно не захищена. У Бєлгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але здебільшого відбувається стихійна втеча", - говорять в "ЛСР".

В "РДК" підкреслили, аби Росія закінчила війну з Україною, треба бити ворога на окупованій ним території. "Війна триватиме, поки повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля, а його зграя не буде засуджена справедливим судом російського гніву", - вважають російські добровольці.

За даними джерела "Новая газета Европа", наразі росіяни не завершили військові дії.

Військові РФ стягнули в область приблизно 3200 бійців та 20 одиниць техніки мотострілецьких військ, а також приблизно 1 тисячу осіб і 40 одиниць техніки армійських спецпризначенців. У регіон направлені співробітники "Альфи" і "Вимпела" центру спецпризначення ФСБ.

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