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Рейд по Белгородщине: военные РФ похвастались победой, российский легион отрицает

Станислав ПогориловВторник, 23 мая 2023, 15:24
Рейд по Белгородщине: военные РФ похвастались победой, российский легион отрицает
Фото: "ЛСР"

Министерство обороны России отчиталось о разгроме "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области, те отрицают.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ, легион "Свобода России" ("ЛСР"), "Русский добровольческий корпус" ("РДК") в Telegram, "Новая газета Европа"

Дословно: "Во время контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены".

Детали: Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что рейду по территории Белгородской области якобы предшествовали интенсивные обстрелы международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района.

Российские военные утверждают, что тех, кого они не разгромили на территории России, отбросили в Украину, "где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации".

В Минобороны РФ хвастаются, что уничтожили более 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

В свою очередь в легионе "Свобода России" заявили, что продолжают вместе с "Русским добровольческим корпусом" ("РДК") освобождать Белгородскую область. Там отмечают, что российская армия ничего не смогла противопоставить "патриотам-добровольцам".

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В "ЛСР" обратили внимание, что резервов у РФ для реагирования на военные кризисы нет, потому что все военнослужащие мертвы, ранены или в Украине.

"РФ абсолютно не защищена. В Белгородской области паника, частично идет организованная эвакуация, но в основном происходит стихийное бегство", - говорят в "ЛСР".

В "РДК" подчеркнули, чтобы Россия закончила войну с Украиной, надо бить врага на оккупированной им территории. "Война будет продолжаться, пока повешенное тело Путина не украсит стены Кремля, а его шайка не будет осуждена справедливым судом российского гнева", - считают российские добровольцы.

По данным источника "Новая газета Европа", на данный момент россияне не завершили военные действия.

Военные РФ стянули в область около 3200 бойцов и 20 единиц техники мотострелковых войск, а также около 1 тысячи человек и 40 единиц техники армейских спецназовцев. В регион направлены сотрудники "Альфы" и "Вымпела" центра спецназначения ФСБ.

Предисторрия:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
  • Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проникновение якобы украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области РФ вызывает глубокую обеспокоенность.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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