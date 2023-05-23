У Кремлі глибоко занепокоїлися через ситуацію в Бєлгородській області

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що проникнення нібито української диверсійно-розвідувальної групи на територію Бєлгородської області РФ викликає глибоке занепокоєння.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Безумовно, те, що вчора (22 травня − ред.) відбулося, викликає глибоку стурбованість. Це зайвий раз підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни, це вимагає від нас більших зусиль".

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Деталі: Прессекретар Путіна додав, що "спецоперація триває", нібито для того, "щоб не допускати надалі подібних проникнень".

Він також зазначив, що спеціального засідання Радбезу РФ у зв'язку з тим, що сталося, у планах президента Росії немає.

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