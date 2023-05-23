У Кремлі глибоко занепокоїлися через ситуацію в Бєлгородській області

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що проникнення нібито української диверсійно-розвідувальної групи на територію Бєлгородської області РФ викликає глибоке занепокоєння.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Безумовно, те, що вчора (22 травня − ред.) відбулося, викликає глибоку стурбованість. Це зайвий раз підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни, це вимагає від нас більших зусиль".

Деталі: Прессекретар Путіна додав, що "спецоперація триває", нібито для того, "щоб не допускати надалі подібних проникнень".

Він також зазначив, що спеціального засідання Радбезу РФ у зв'язку з тим, що сталося, у планах президента Росії немає.

Передісторія:

22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.

В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.