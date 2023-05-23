Оборона Бахмута: "Вагнер" остается на позициях, враг подтягивает резервы

Главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин стремится вывести свои подразделения из Бахмута, пока никаких ротаций в охваченном боями городе не происходит, оккупанты наоборот усиливаются.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "О том, что он хочет отойти от Бахмута, - 100% он хочет это сделать в силу тех безумных потерь, которые нанесли наши герои обороны Бахмута. Они ежесуточно в районе 100 оккупантов уничтожали и более 100 (захватчиков), как правило, получали ранения. Поэтому, безусловно, он бы хотел отойти, скажем так, на перегруппировку, реорганизацию. Однако, даст ли ему это сделать их руководство - это большой вопрос.

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На данный момент мы никаких ротаций не можем подтвердить. Более того, вы помните, до того он еще 10 мая собирался выходить. Я думаю, что здесь его решение, мягко говоря, не главное. В силу того, что они наоборот усиливаются, подтягивают туда резервы, усиливаются за счет регулярных войск оккупанта, за счет воздушно-десантных, мотострелковых (пехотных) подразделений и за счет некоторых специальных подразделений, они стремятся во что бы то ни стало взять Бахмут, чтобы показать хоть какую-то свою состоятельность, хотя бы на уровне районного центра.

Ведь все остальное в плане стратегической наступательной операции у них, мягко говоря, провалилось благодаря героизму, стойкости и невероятной самоотдаче наших воинов".

Детали: По словам Череватого, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении было только три боевых столкновения, но враг был активен в плане артиллерийского поражения: 404 раза бил из РСЗО и ствольной артиллерии, что еще раз подтверждает: ни о каком снарядном голоде у оккупантов речь не идет.