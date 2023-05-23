Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оборона Бахмута: "Вагнер" остается на позициях, враг подтягивает резервы

Валентина РоманенкоВторник, 23 мая 2023, 17:48
Оборона Бахмута: Вагнер остается на позициях, враг подтягивает резервы
БАХМУТ, ФОТО: GETTY IMAGES

Главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин стремится вывести свои подразделения из Бахмута, пока никаких ротаций в охваченном боями городе не происходит, оккупанты наоборот усиливаются.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "О том, что он хочет отойти от Бахмута, - 100% он хочет это сделать в силу тех безумных потерь, которые нанесли наши герои обороны Бахмута. Они ежесуточно в районе 100 оккупантов уничтожали и более 100 (захватчиков), как правило, получали ранения. Поэтому, безусловно, он бы хотел отойти, скажем так, на перегруппировку, реорганизацию. Однако, даст ли ему это сделать их руководство - это большой вопрос.

На данный момент мы никаких ротаций не можем подтвердить. Более того, вы помните, до того он еще 10 мая собирался выходить. Я думаю, что здесь его решение, мягко говоря, не главное. В силу того, что они наоборот усиливаются, подтягивают туда резервы, усиливаются за счет регулярных войск оккупанта, за счет воздушно-десантных, мотострелковых (пехотных) подразделений и за счет некоторых специальных подразделений, они стремятся во что бы то ни стало взять Бахмут, чтобы показать хоть какую-то свою состоятельность, хотя бы на уровне районного центра.

Ведь все остальное в плане стратегической наступательной операции у них, мягко говоря, провалилось благодаря героизму, стойкости и невероятной самоотдаче наших воинов".

Детали: По словам Череватого, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении было только три боевых столкновения, но враг был активен в плане артиллерийского поражения: 404 раза бил из РСЗО и ствольной артиллерии, что еще раз подтверждает: ни о каком снарядном голоде у оккупантов речь не идет.

Темы: БахмутВагнервойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

видеоВ оккупированном Мариуполе прогремел взрыв в районе "Азовстали"

исправленоЭкс-посол США в России призывает учить украинский язык

Зеленский собирал Ставку: говорили об оснащении бригад наступления

Все новости...
Бахмут
Отход "Вагнера" с передовой с 1 июня позволит ВСУ начать контратаки – ISW
Активность россиян на Бахмутском направлении снизилась – Маляр
Ситуация в Бахмуте для РФ уязвима – американские аналитики
Последние новости
03:31
Беспилотник атаковал здание МВД на Белгородщине – росСМИ
03:07
ЦНС: На оккупированной Херсонщине – дефицит еды
02:30
Шольц: Западное оружие должно использоваться только на украинской территории
01:40
Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ
00:59
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 60 "прилетов"
00:27
СБУ разоблачила за прошлый год более 300 российских агентов – Малюк
23:42
ДТП со смертью нацгвардейца: ВСП в субботу рассмотрит вопрос о разрешении на арест судьи
23:30
Вучич не распустит правительство под давлением протестов, но уйдет с должности главы своей партии
23:20
Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста
22:58
В начале войны СБУ создала подразделение для диверсионных и контрдиверсионных мероприятий – Малюк
Все новости...
Реклама: