Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США прокоментували чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 22:11

Сполучені Штати не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями, які вторглись на територію Бєлгородської області Росії.

Про це на брифінгу у вівторок заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Міллера, у США бачили окремі повідомлення, які поширюються зокрема в соцмережах, де стверджується, що "надана Сполученими Штатами зброя була використана для нападу" на територію РФ.

Реклама:

"Можу сказати, що ми наразі скептично оцінюємо достовірність цих заяв", – зазначив він.

Речник Держдепу нагадав, що позиція США щодо бойових дій на території Росії залишилась незмінною.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо ударів усередині Росії, і ми чітко про це заявляли. Але, як ми так само говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну", – підкреслив Міллер.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.

Наступного дня Міністерство оборони РФ повідомило про витіснення й ліквідацію всіх учасників нападу, хоча в "Російському добровольчому корпусі" це спростували.

Теми: СШАРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
США
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: