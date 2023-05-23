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У США прокоментували чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області

"Європейська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 22:11

Сполучені Штати не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями, які вторглись на територію Бєлгородської області Росії.

Про це на брифінгу у вівторок заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Міллера, у США бачили окремі повідомлення, які поширюються зокрема в соцмережах, де стверджується, що "надана Сполученими Штатами зброя була використана для нападу" на територію РФ.

"Можу сказати, що ми наразі скептично оцінюємо достовірність цих заяв", – зазначив він.

Речник Держдепу нагадав, що позиція США щодо бойових дій на території Росії залишилась незмінною.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо ударів усередині Росії, і ми чітко про це заявляли. Але, як ми так само говорили, саме Україні вирішувати, як вести цю війну", – підкреслив Міллер.

У понеділок "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.

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Наступного дня Міністерство оборони РФ повідомило про витіснення й ліквідацію всіх учасників нападу, хоча в "Російському добровольчому корпусі" це спростували.

Теми: СШАРосіязброя
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