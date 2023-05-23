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В США прокомментировали слухи об использовании их оружия в Белгородской области

"Европейская правда"Вторник, 23 мая 2023, 22:11

Соединенные Штаты не могут подтвердить информацию о якобы использовании переданного Украине американского оружия формированиями, которые вторглись на территорию Белгородской области России.

Об этом на брифинге во вторник заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Миллера, в США видели отдельные сообщения, которые распространяются в частности в соцсетях, где утверждается, что "предоставленное Соединенными Штатами оружие было использовано для нападения" на территорию РФ.

"Могу сказать, что мы сейчас скептически оцениваем достоверность этих заявлений", – отметил он.

Представитель Госдепа напомнил, что позиция США относительно боевых действий на территории России осталась неизменной.

"Мы не поощряем и не позволяем ударов внутри России, и мы четко об этом заявляли. Но, как мы так же говорили, именно Украине решать, как вести эту войну", – подчеркнул Миллер.

В понедельник "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.

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На следующий день Министерство обороны РФ сообщило о вытеснении и ликвидации всех участников нападения, хотя в "Русском добровольческом корпусе" это опровергли.

Темы: СШАРосcияоружие
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