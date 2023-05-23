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Бєлгородська область: "РДК" заявила, що вся її техніка ціла, а Міноборони РФ – бреше

Вівторок, 23 травня 2023, 21:37
Бєлгородська область: РДК заявила, що вся її техніка ціла, а Міноборони РФ – бреше
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Бійці "Російського добровольчого корпусу" повідомили, що російське Міноборони поширює брехню про знищення колон техніки "диверсантів" у Брянській області РФ.

Джерело: повідомлення "Російського добровольчого корпусу", губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова

Деталі: Раніше канал Міноборони РФ опублікував відео із нібито знищеною технікою "диверсантів".  

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В "РДК" заявили, що не знають, "які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков, але у Російського Добровольчого Корпусу втрат немає".

Водночас російський губернатор Гладков розповів, що жителі повернулися до населених пунктів Грайворон і Головчине, "а жителів Гора-Поділ, Глотове та Козинки повернемо централізовано найближчим часом".

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Він також розповів, що нібито проїхали трьома селами Гора-Поділ, Глотове та Козинка, де раніше були "диверсанти".

Передісторія:

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
  • Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
  • В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.
  • У вівторок 23 травня Гладков заявив, що в регіоні уже скасували режим контртерористичної операції.

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