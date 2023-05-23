Бєлгородська область: "РДК" заявила, що вся її техніка ціла, а Міноборони РФ – бреше

Бійці "Російського добровольчого корпусу" повідомили, що російське Міноборони поширює брехню про знищення колон техніки "диверсантів" у Брянській області РФ.

Джерело: повідомлення "Російського добровольчого корпусу", губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова

Деталі: Раніше канал Міноборони РФ опублікував відео із нібито знищеною технікою "диверсантів".

Реклама:

В "РДК" заявили, що не знають, "які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков, але у Російського Добровольчого Корпусу втрат немає".

Водночас російський губернатор Гладков розповів, що жителі повернулися до населених пунктів Грайворон і Головчине, "а жителів Гора-Поділ, Глотове та Козинки повернемо централізовано найближчим часом".

ВІДЕО ДНЯ

Він також розповів, що нібито проїхали трьома селами Гора-Поділ, Глотове та Козинка, де раніше були "диверсанти".

Передісторія: