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Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину

Ольга Глущенко Середа, 24 травня 2023, 05:06
Генштаб промовчав про бої в Бахмуті, ISW назвав причину
зруйнований Бахмут, фото з Facebook 24-ї ОМБр

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що Генштаб вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті. Аналітики пояснили це можливим просуненням "вагнерівців" углиб міста.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики нагадують, що українські офіційні особи заявили, що темп боїв на Бахмутському напрямку знизився на тлі продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмута 23 травня.

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При цьому, йдеться у звіті, Генеральний штаб ЗСУ вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті у своєму оперативному зведенні за 18:00, що свідчить про те, що сили групи "Вагнера", можливо, просунулися далі вглиб міста.

Генеральний штаб також повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

В огляді вказують на те, що російська влада завершила "антитерористичну" операцію в Бєлгородській області і заявила про перемогу над організаціями "Русский добровольческий корпус" (РДК) і легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у регіоні 23 травня.

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Міністерство оборони Росії заявило, що прикордонні підрозділи Західного військового округу провели рейд і вигнали всіх "диверсантів" з Бєлгородської області.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив про завершення "контртерористичної" операції, але закликав евакуйованих цивільних зачекати, перш ніж повернутися до прикордонних населених пунктів.

Аналітики зауважують, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін не буде проводити екстрене засідання Ради безпеки Росії для обговорення ситуації в Бєлгороді, а замість цього обговорить її на запланованому 26 травня засіданні Ради безпеки, ймовірно, намагаючись продемонструвати впевненість у тому, що Росія справляється із ситуацією.

Російські війська, ймовірно, відтіснили сили "РДК" і "ЛСР" принаймні до прикордонного населеного пункту Козинка, розташованого приблизно за 76 км на південний схід від міста Суми.

Проте в "ЛСР" стверджують, що 23 травня особовий склад "ЛСР" і "РДК" продовжував діяти в Бєлгородській області.

Ключові висновки ISW за 23 травня:

  • Російська влада завершила "контртерористичну" операцію в Бєлгородській області і заявила, що 23 травня розгромила "Русский добровольческий корпус" (РДК) і легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у регіоні.
  • Російські війська, ймовірно, відтіснили сили "РДК" і "ЛСР" щонайменше до прикордонного населеного пункту Козинка і, можливо, витіснили їх з території Росії станом на 23 травня.
  • Російські джерела стверджують, що 23 травня українські сили здійснили рейди на кордоні Харківської (Україна) і Бєлгородської (РФ) областей, але ISW не знайшов жодних підтверджень того, що ці рейди мали місце.
  • Українські офіційні особи заявили, що темп бойових дій на Бахмутському напрямку знизився на тлі продовження обмежених контратак українських військ на флангах Бахмута 23 травня.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Також вони продовжували наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Крім того, війська РФ продовжували оборонні операції на півдні України напередодні запланованого українського контрнаступу.
  • Помилувані засуджені з "групи Вагнера" продовжують скоювати злочини в Росії після завершення військових контрактів з "Вагнером".
  • Окупаційна влада Запорізької області оголосила про початок попереднього голосування за російську партію "Єдина Росія".

Теми: війнаБахмут
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