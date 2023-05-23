Активність росіян на Бахмутському напрямку знизилась – Маляр
Активність наступальних дій росіян на Бахмутському напрямку дещо знизилась, українські захисники контролюють околицю міста в районі "Літака".
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram
Пряма мова: "Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока.
В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль".
Деталі: За словами Маляр, українські захисники контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак". У передмісті тривають бої.
Вона зазначила, що ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається.
Заступниця міністра додала, що на певних ділянках ворог перебуває в обороні: "Несе великі втрати. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування".
Передісторія:
- Бахмут фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
- Російські загарбники проводять зачистку у захоплених районах у Бахмуті, водночас боротьба за панівні висоти на флангах − півночі і півдні передмістя − триває.