Активність росіян на Бахмутському напрямку знизилась – Маляр

Активність наступальних дій росіян на Бахмутському напрямку дещо знизилась, українські захисники контролюють околицю міста в районі "Літака".

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока.

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В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль".

Деталі: За словами Маляр, українські захисники контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак". У передмісті тривають бої.

Вона зазначила, що ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається.

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Заступниця міністра додала, що на певних ділянках ворог перебуває в обороні: "Несе великі втрати. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування".

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