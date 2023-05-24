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Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

Ольга ГлущенкоСреда, 24 мая 2023, 05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
разрушенный Бахмут, фото из Facebook 24-й ОМБр

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится о том, что Генштаб впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте. Аналитики объяснили это возможным продвижением "вагнеровцев" вглубь города.

Источник: ISW

Детали: Аналитики напоминают, что украинские официальные лица заявили, что темп боев на Бахмутском направлении снизился на фоне продолжения ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута 23 мая.

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При этом, говорится в отчете, Генеральный штаб ВСУ впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в Бахмуте в своей оперативной сводке за 18:00, что свидетельствует о том, что силы группы "Вагнера", возможно, продвинулись дальше вглубь города.

Генеральный штаб также сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные действия вблизи Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

В обзоре указывают на то, что российские власти завершили "антитеррористическую" операцию в Белгородской области и заявили о победе над организациями "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) в регионе 23 мая.

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Министерство обороны России заявило, что пограничные подразделения Западного военного округа провели рейд и выгнали всех "диверсантов" из Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о завершении "контртеррористической" операции, но призвал эвакуированных гражданских подождать, прежде чем вернуться в приграничные населенные пункты.

Аналитики отмечают, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет проводить экстренное заседание Совета безопасности России для обсуждения ситуации в Белгороде, а вместо этого обсудит ее на запланированном 26 мая заседании Совета безопасности, вероятно, пытаясь продемонстрировать уверенность в том, что Россия справляется с ситуацией.

Российские войска, вероятно, оттеснили силы "РДК" и "ЛСР" по крайней мере до пограничного населенного пункта Козинка, расположенного примерно в 76 км к юго-востоку от города Сумы.

Однако в "ЛСР" утверждают, что 23 мая личный состав "ЛСР" и "РДК" продолжал действовать в Белгородской области.

Ключевые выводы ISW за 23 мая:

  • Российские власти завершили "контртеррористическую" операцию в Белгородской области и заявили, что 23 мая разгромили "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" (ЛСР) в регионе.
  • Российские войска, вероятно, оттеснили силы "РДК" и "ЛСР" по меньшей мере до пограничного населенного пункта Козинка и, возможно, вытеснили их с территории России по состоянию на 23 мая.
  • Российские источники утверждают, что 23 мая украинские силы совершили рейды на границе Харьковской (Украина) и Белгородской (РФ) областей, но ISW не нашел никаких подтверждений того, что эти рейды имели место.
  • Украинские официальные лица заявили, что темп боевых действий на Бахмутском направлении снизился на фоне продолжения ограниченных контратак украинских войск на флангах Бахмута 23 мая.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Также они продолжали наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк.
  • Кроме того, войска РФ продолжали оборонительные операции на юге Украины накануне запланированного украинского контрнаступления.
  • Помилованные осужденные из "группы Вагнера" продолжают совершать преступления в России после завершения военных контрактов с "Вагнером".
  • Оккупационные власти Запорожской области объявили о начале предварительного голосования за российскую партию "Единая Россия".

Темы: войнаБахмут
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