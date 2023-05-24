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ДТП Ар'євої: у депутатки на 2 місяці забрали водійські права

Валентина РоманенкоСереда, 24 травня 2023, 17:36
ДТП Ар'євої: у депутатки на 2 місяці забрали водійські права
Ярина Ар'єва. фото з її Facebook

Суд за клопотанням столичної прокуратури тимчасово позбавив прав керування транспортним заособом підозрювану у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками депутатку Київради Ярину Ар'єву.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Рішення виніс у середу 24 травня Шевченківський районний суд столиці.

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Суддя підтримав клопотання прокурорів і ухвалив тимчасово обмежити Ярину Ар’єву у користуванні правом керування транспортним засобом строком на два місяці.

Суд також постановив вилучити у підозрюваної посвідчення водія та здати на зберігання слідчому на час тимчасового обмеження.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 травня правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради Ярині Ар'євій у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. 
  • Дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем "Volkswagen Polo", наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. 
  • Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
  • Депутатка заявила, що визнає свою провину у ДТП, однак відкидає звинувачення у вживанні наркотиків і вважає їх "спланованою дискредитацією".
  • Отримавши дозвіл на розголошення даних досудового розслідування, пресслужба прокуратури спростовувала заяви Ар'євої, покроково відтворюючи картину дорожньо-транспортної пригоди.

Теми: ДТПКиїв
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