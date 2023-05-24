ДТП Ар'євої: у депутатки на 2 місяці забрали водійські права

Ярина Ар'єва. фото з її Facebook

Суд за клопотанням столичної прокуратури тимчасово позбавив прав керування транспортним заособом підозрювану у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками депутатку Київради Ярину Ар'єву.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Рішення виніс у середу 24 травня Шевченківський районний суд столиці.

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Суддя підтримав клопотання прокурорів і ухвалив тимчасово обмежити Ярину Ар’єву у користуванні правом керування транспортним засобом строком на два місяці.

Суд також постановив вилучити у підозрюваної посвідчення водія та здати на зберігання слідчому на час тимчасового обмеження.

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