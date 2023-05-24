ДТП Арьевой: у депутата на 2 месяца забрали водительские права

Ярина Арьева. фото из ее Facebook

Суд по ходатайству столичной прокуратуры временно лишил прав управления транспортным средством подозреваемую в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями депутата Киевсовета Ярину Арьеву.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: Решение вынес в среду 24 мая Шевченковский районный суд столицы.

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Судья поддержал ходатайство прокуроров и постановил временно ограничить Ярину Арьеву в пользовании правом управления транспортным средством сроком на два месяца.

Суд также постановил изъять у подозреваемой водительское удостоверение и сдать на хранение следователю на время временного ограничения.

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