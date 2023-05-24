ДТП Арьевой: у депутата на 2 месяца забрали водительские права

Ярина Арьева. фото из ее Facebook

Суд по ходатайству столичной прокуратуры временно лишил прав управления транспортным средством подозреваемую в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями депутата Киевсовета Ярину Арьеву.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: Решение вынес в среду 24 мая Шевченковский районный суд столицы.

Судья поддержал ходатайство прокуроров и постановил временно ограничить Ярину Арьеву в пользовании правом управления транспортным средством сроком на два месяца.

Суд также постановил изъять у подозреваемой водительское удостоверение и сдать на хранение следователю на время временного ограничения.

Предыстория:

23 мая правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.

Дорожное происшествие произошло еще 27 ноября 2022 года в Оболонском районе столицы. Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем "Volkswagen Polo", приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Депутат заявила, что признает свою вину в ДТП, однако отвергает обвинения в употреблении наркотиков и считает их "спланированной дискредитацией".

Получив разрешение на разглашение данных досудебного расследования, пресс-служба прокуратуры опровергла заявления Арьевой, пошагово воспроизведя картину дорожно-транспортного происшествия.