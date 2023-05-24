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На флангах Бахмута бої затихають, але українські війська потрохи просуваються – Маляр

Олександр ШумілінСереда, 24 травня 2023, 18:27
На флангах Бахмута бої затихають, але українські війська потрохи просуваються – Маляр
Скриншот

Протягом середи 24 травня спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута.

Джерело: повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Пряма мова: "Протягом дня спостерігається зниження  інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Але це не означає, що ворог слабшає. Навпаки - ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли".

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Деталі: Водночас, вона заявила, що українським військам вдається "потроху просуватись". В саму Бахмуті, за словами Маляр, знизилася кількість ворожих штурмових дій, ворог здійснює заміну підрозділів.

"Наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста", - написала Маляр.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 травня Маляр повідомляла, що російські загарбники проводять зачистку у захоплених районах у Бахмуті, водночас боротьба за панівні висоти на флангах − півночі і півдні передмістя − триває.

Теми: БахмутвійнаБахмут
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