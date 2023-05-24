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На флангах Бахмута бои затихают, но украинские войска понемногу продвигаются – Маляр

Александр ШумилинСреда, 24 мая 2023, 18:27
На флангах Бахмута бои затихают, но украинские войска понемногу продвигаются – Маляр
Скриншот

В течение среды 24 мая наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь: "В течение дня наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута. Но это не означает, что враг ослабевает. Наоборот - враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы".

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Детали: В то же время, она заявила, что украинским войскам удается "понемногу продвигаться". В самом Бахмуте, по словам Маляр, снизилось количество вражеских штурмовых действий, враг осуществляет замену подразделений.

"Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города", - написала Маляр.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 мая Маляр сообщала, что российские захватчики проводят зачистку в захваченных районах в Бахмуте, в то же время борьба за господствующие высоты на флангах - севере и юге пригорода - продолжается.

Темы: БахмутвойнаБахмут
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