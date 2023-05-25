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Сеул почав таємно передавати Києву сотні тисяч артилерійських снарядів – WSJ

Альона Мазуренко Четвер, 25 травня 2023, 09:34
Сеул почав таємно передавати Києву сотні тисяч артилерійських снарядів – WSJ
ПРАПОР ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ, ФОТО: GETTY IMAGES

Після тривалого супротиву та прохання США Південна Корея почала передавати Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. Відправка здійснюється через США. 

Джерело: Wall Street Journal

Дослівно: "Південна Корея продовжує передачу сотень тисяч артилерійських снарядів для України - крок, який, за словами американських офіційних осіб, зробить запланований Києвом наступ проти російських військ ефективним і дозволить Білому дому відкласти прийняття рішення про постачання касетних боєприпасів, заборонених багатьма країнами".

Деталі: Згідно з конфіденційною домовленістю, Південна Корея передає снаряди США, які, в свою чергу, організували їх відправку в Україну. Білий дім відмовився від коментарів, як і представник південнокорейського уряду в Сеулі.

Пентагон відмовився повідомити, яким чином відбувається передача снарядів і коли вона має бути завершена, але визнав, що веде переговори з Сеулом про купівлю боєприпасів у Південної Кореї.

Позиція Сеула змінилася після візиту президента Південної Кореї Юн Сок Йола до Вашингтона минулого місяця. Тоді Вашингтон і Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки

У листопаді Сеул пообіцяв надати Україні артилерію, але потім почав ухилявся.

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Зазначається, що США місяцями просили про допомогу, оскільки власні запаси артилерії Пентагону скорочуються.

Повідомляється, що від лютого 2022 року США надали Україні понад 2 мільйони 155-міліметрових артснарядів, і їхні залишки почали вичерпуватися.

Пентагон здійснив рейд на власні запаси снарядів у Німеччині, Ізраїлі, Кувейті та Південній Кореї, щоб поповнити дефіцит.

Витоки секретних документів свідчать, що у березні південнокорейські чиновники були стурбовані тим, що відправка снарядів порушить політику країни, яка на той час надавала Україні лише нелетальну підтримку, але вони також не хотіли відмовляти союзнику.

Також зазначається, що Україна попросила надати їй касетні боєприпаси, і високопоставлені республіканські законодавці тиснули на адміністрацію, щоб вона їх надала. Американські військові та оборонні чиновники з розумінням поставилися до цього прохання України.

Але чиновники в Білому домі і Держдепартаменті чинили опір, посилаючись на міжнародний осуд використання касетних боєприпасів.

Законодавство Конгресу забороняє США експортувати касетні бомби з будь-яким показником, що перевищує номінальний коефіцієнт невдач, але це положення може бути скасоване президентом США.

Нагадаємо: 

  • Кілька днів тому президент Південної Кореї Юн Сук Йол заявив, що Сеул планує надати Україні обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги, а також розгляне запит Києва на деякі види нелетальної зброї.
  • 16 травня Південна Корея підписала угоду з Україною про надання пакету фінансової допомоги на суму 130 мільйонів доларів. Це сталося наступного дня після того, як перша леді Олена Зеленська в Сеулі попросила про військову допомогу Україні.

Теми: Південна КореяУкраїназброявійна
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