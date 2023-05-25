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Сеул начал тайно передавать Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов – WSJ

Алена МазуренкоЧетверг, 25 мая 2023, 09:34
Сеул начал тайно передавать Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов – WSJ
ФЛАГ ЮЖНОЙ КОРЕИ, ФОТО: GETTY IMAGES

После длительного сопротивления и просьбы США Южная Корея начала передавать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Отправка осуществляется через США.

Источник: Wall Street Journal

Дословно: "Южная Корея продолжает передачу сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины - шаг, который, по словам американских официальных лиц, сделает запланированное Киевом наступление против российских войск эффективным и позволит Белому дому отложить принятие решения о поставках кассетных боеприпасов, запрещенных многими странами".

Детали: Согласно конфиденциальной договоренности, Южная Корея передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину. Белый дом отказался от комментариев, как и представитель южнокорейского правительства в Сеуле.

Пентагон отказался сообщить, каким образом происходит передача снарядов и когда она должна быть завершена, но признал, что ведет переговоры с Сеулом о покупке боеприпасов у Южной Кореи.

Позиция Сеула изменилась после визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёла в Вашингтон в прошлом месяце. Тогда Вашингтон и Сеул обнародовали совместную декларацию по вопросам безопасности

В ноябре Сеул пообещал предоставить Украине артиллерию, но потом начал уклоняться.

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Отмечается, что США месяцами просили о помощи, поскольку собственные запасы артиллерии Пентагона сокращаются.

Сообщается, что с февраля 2022 года США предоставили Украине более 2 миллионов 155-миллиметровых артснарядов, и их остатки начали исчерпываться.

Пентагон совершил рейд на собственные запасы снарядов в Германии, Израиле, Кувейте и Южной Корее, чтобы пополнить дефицит.

Утечки секретных документов свидетельствуют, что в марте южнокорейские чиновники были обеспокоены тем, что отправка снарядов нарушит политику страны, которая в то время предоставляла Украине только нелетальную поддержку, но они также не хотели отказывать союзнику.

Также отмечается, что Украина попросила предоставить ей кассетные боеприпасы, и высокопоставленные республиканские законодатели давили на администрацию, чтобы она их предоставила. Американские военные и оборонные чиновники с пониманием отнеслись к этой просьбе Украины.

Но чиновники в Белом доме и Госдепартаменте сопротивлялись, ссылаясь на международное осуждение использования кассетных боеприпасов.

Законодательство Конгресса запрещает США экспортировать кассетные бомбы с любым показателем, превышающим номинальный коэффициент неудач, но это положение может быть отменено президентом США.

Напомним: 

  • Несколько дней назад президент Южной Кореи Юн Сук Йол заявил, что Сеул планирует предоставить Украине оборудование для разминирования и машины скорой помощи, а также рассмотрит запрос Киева на некоторые виды нелетального оружия.
  • 16 мая Южная Корея подписала соглашение с Украиной о предоставлении пакета финансовой помощи на сумму 130 миллионов долларов. Это произошло на следующий день после того, как первая леди Елена Зеленская в Сеуле попросила о военной помощи Украине.

Темы: Южная КореяУкраинаоружиевойна
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