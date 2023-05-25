Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала агента ФСБ, який хотів підірвати залізничну колію під Авдіївкою

Альона Мазуренко Четвер, 25 травня 2023, 11:30
СБУ затримала агента ФСБ, який хотів підірвати залізничну колію під Авдіївкою
фото СБУ

Служба безпеки затримала диверсанта ФСБ, який готувався до підриву залізничної колії під Авдіївкою.

Джерело: Служба безпеки 

Дослівно: "Під час проведення багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку.

Таким чином окупанти планували порушити логістику Сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами".

Деталі: Російський агент мав забрати вибухівку із схрону і встановити її поблизу лінії рухомого складу.

Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його.

Поплічником агресора виявився працівник залізничної станції з м.Українськ, якого у березні 2023 року ФСБ залучила до співпраці.

ВІДЕО ДНЯ

Диверсанта завербувала інформаторка із тимчасово захопленої території Донеччини. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта".

Саме вона була "на зв’язку" із затриманим.

Він також передавав загарбникам локації Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

 

Теми: АвдіївкаСБУФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили пояснили специфіку атаки дронів-камікадзе

фотоНічна атака по Києву: загиблий та травмований цивільні, пошкоджені будинки

Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі

Удар по лікарні Дніпра: кількість загиблих зросла до чотирьох

Найбільша російська атака "Шахедами": ППО знищила 52 дрони

За ніч над Києвом ППО збила понад 40 ворожих безпілотників – КМВА

Усі новини...
Авдіївка
Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами люди
У Мар'їнці бої йшли в центрі міста, зараз ворог концентрується на флангах – Маляр
Ворог обстріляв Авдіївку: 4 загиблих
Останні новини
14:23
Уряд Британії прагне обмежити ціни на основні продукти для боротьби з інфляцією
14:08
фото, відеоНа Київщині мотоцикліст влетів у людей на переході: п’ятеро у лікарні
14:03
У Фінляндії планують підвищити мінімальний поріг заробітку для іммігрантів з-за меж ЄС
13:47
Повітряні сили пояснили специфіку атаки дронів-камікадзе
13:21
фотоБіля берегів Сицилії у морі врятували майже 600 мігрантів
13:20
У Єгипті знайшли нові стародавні майстерні з бальзамування тіл та гробниці з артефактами
13:05
Україна планує ввести санкції проти Ірану на 50 років
12:47
фотоНічна атака по Києву: загиблий та травмований цивільні, пошкоджені будинки
12:39
фотоУ Чехії поліція почала перевірку через підняття прапора ПВК "Вагнера"
12:20
Данілов про нічну атаку росіян: Тупість та впертість
Усі новини...
Реклама: