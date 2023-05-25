Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала агента ФСБ, який хотів підірвати залізничну колію під Авдіївкою

Альона Мазуренко Четвер, 25 травня 2023, 11:30
СБУ затримала агента ФСБ, який хотів підірвати залізничну колію під Авдіївкою
фото СБУ

Служба безпеки затримала диверсанта ФСБ, який готувався до підриву залізничної колії під Авдіївкою.

Джерело: Служба безпеки 

Дослівно: "Під час проведення багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку.

Реклама:

Таким чином окупанти планували порушити логістику Сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами".

Деталі: Російський агент мав забрати вибухівку із схрону і встановити її поблизу лінії рухомого складу.

Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його.

ВІДЕО ДНЯ

Поплічником агресора виявився працівник залізничної станції з м.Українськ, якого у березні 2023 року ФСБ залучила до співпраці.

Диверсанта завербувала інформаторка із тимчасово захопленої території Донеччини. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта".

Саме вона була "на зв’язку" із затриманим.

Він також передавав загарбникам локації Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

 

Теми: АвдіївкаСБУФСБ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Авдіївка
На Донеччині росіяни вбили двох цивільних і поранили ще двох минулої доби
Росіяни намагались наступати на 4 напрямках, але безуспішно − Генштаб
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: влучили у багатоповерхівку, 2 поранених
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: