СБУ затримала агента ФСБ, який хотів підірвати залізничну колію під Авдіївкою

Служба безпеки затримала диверсанта ФСБ, який готувався до підриву залізничної колії під Авдіївкою.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Під час проведення багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку.

Таким чином окупанти планували порушити логістику Сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами".

Деталі: Російський агент мав забрати вибухівку із схрону і встановити її поблизу лінії рухомого складу.

Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його.

Поплічником агресора виявився працівник залізничної станції з м.Українськ, якого у березні 2023 року ФСБ залучила до співпраці.

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Диверсанта завербувала інформаторка із тимчасово захопленої території Донеччини. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта".

Саме вона була "на зв’язку" із затриманим.

Він також передавав загарбникам локації Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.