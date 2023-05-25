СБУ задержала агента ФСБ, который хотел взорвать железнодорожные пути под Авдеевкой

Служба безопасности задержала диверсанта ФСБ, который готовился к подрыву железнодорожного пути под Авдеевкой.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Во время проведения многоэтапной спецоперации задержан агент ФСБ, который готовил подрыв участка железнодорожного пути на Авдеевском направлении.

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Таким образом оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в том числе по обеспечению украинских защитников горючим и боеприпасами".

Детали: Российский агент должен был забрать взрывчатку из тайника и установить ее вблизи линии подвижного состава.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и задержали его.

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Пособником агрессора оказался работник железнодорожной станции из г.Украинск, которого в марте 2023 года ФСБ привлекла к сотрудничеству.

Диверсанта завербовала информатор из временно захваченной территории Донецкой области. Ею оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта".

Именно она была "на связи" с задержанным.

Он также передавал захватчикам локации Сил обороны на Авдеевском направлении.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.