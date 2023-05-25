Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала агента ФСБ, который хотел взорвать железнодорожные пути под Авдеевкой

Алена МазуренкоЧетверг, 25 мая 2023, 11:30
СБУ задержала агента ФСБ, который хотел взорвать железнодорожные пути под Авдеевкой
фото СБУ

Служба безопасности задержала диверсанта ФСБ, который готовился к подрыву железнодорожного пути под Авдеевкой.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Во время проведения многоэтапной спецоперации задержан агент ФСБ, который готовил подрыв участка железнодорожного пути на Авдеевском направлении.

Таким образом оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в том числе по обеспечению украинских защитников горючим и боеприпасами".

Детали: Российский агент должен был забрать взрывчатку из тайника и установить ее вблизи линии подвижного состава.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и задержали его.

Пособником агрессора оказался работник железнодорожной станции из г.Украинск, которого в марте 2023 года ФСБ привлекла к сотрудничеству.

ВИДЕО ДНЯ

Диверсанта завербовала информатор из временно захваченной территории Донецкой области. Ею оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта".

Именно она была "на связи" с задержанным.

Он также передавал захватчикам локации Сил обороны на Авдеевском направлении.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

 

Темы: АвдеевкаСБУФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Авдеевка
Россияне ударили ракетой по многоэтажке в Авдеевке: под завалами люди
В Марьинке бои шли в центре города, сейчас враг концентрируется на флангах – Маляр
Враг обстрелял Авдеевку: 4 погибших
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: