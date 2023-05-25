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Пригожин заявив, що почав виводити "вагнерівців" з Бахмута

Альона Мазуренко Четвер, 25 травня 2023, 10:34
Пригожин заявив, що почав виводити вагнерівців з Бахмута
скриншот

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити найманців із українського Бахмута і передає позиції регулярній російській армії. Процес, за його словами, буде тривати до 1 червня. 

Джерело: пресслужба Пригожина

Пряма мова: "Ми виводимо підрозділи із Бахмуту сьогодні 25 травня, зараз 5 ранку. До першого червня основна частина перебахується до тилових таборів.

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Передаємо позиції військовим. Також боєприпаси. Все, включаючи сухий пайок, але якщо військовим буде складно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захоплені Бахмуту...

Ми залишимо військовим двох людей – "Бібер" і "Долін".

 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Євгеній Пригожин жалівся на нестачу боєприпасів та погрожував російській владі вивести своїх найманців із Бахмута після 10 травня чи-то передати їхні позиції "кадировцям", але згодом він передумав – і не вивів "вагнерівців" із міста
  • Пізніше Пригожин заявив, що російське Міноборони пообіцяло "вагнерівцям" необхідну кількість боєприпасів.
  • 9 травня ватажок найманців також заявив, що у Міноборони йому пригрозили визнати потенційний відхід "вагнерівців" від Бахмута державною зрадою.
  • 10 травня Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" змушена була передати "фланги" військовослужбовцям Міноборони РФ, і пожалівся на "провал флангів".
  • 20 травня речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснив заяву Євгенія Пригожина про повне захоплення Бахмута наміром ватажка ПВК "Вагнер" якнайшвидше вивести своїх найманців зі зруйнованого міста, яке може бути оточене українськими захисниками.
  • Фінансист групи "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що після 1 червня його найманців не буде на всій лінії фронту в Україні щонайменше два місяці. Інститут вивчення війни вважає, що ПВК "Вагнер" може пропустити основні етапи контрнаступу України.

Теми: ВагнерПригожинБахмут
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