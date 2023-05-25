В пригороде Бахмута "вагнеровцев" заменили военные ВС РФ − Маляр
Российские захватчики артиллерийскими обстрелами пытаются остановить продвижение ВСУ на флангах на Бахмутском направлении и стягивают дополнительные силы для усиления своих возможностей.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Прямая речь Маляр: "На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления.
В пригороде Бахмута враг заменил подразделения "Вагнера" на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут на данный момент остаются "вагнеровцы"".
Детали: Маляр добавила, что украинские войска контролируют окраины города в юго-западной части в районе "Самолет".
Она также подчеркнула, что восток остается эпицентром боевых действий − враг пытается наступать на Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Купянском и Бахмутском направлениях.
На Авдеевском и Марьинском − атаки оккупантов отбиты, наступательные действия врага безуспешны.
На Лиманском направлении, по словам Маляр, враг за прошедшие сутки взял паузу и наступательные действия не проводил.
На Купянском сейчас продолжаются бои − россияне атакуют, пытаются захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, но несут потери.
Предыстория:
- Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 25 мая начал выводить наемников из украинского Бахмута и передает позиции регулярной российской армии. Процесс, по его словам, будет продолжаться до 1 июня.