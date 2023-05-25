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В пригороде Бахмута "вагнеровцев" заменили военные ВС РФ − Маляр

Ирина БалачукЧетверг, 25 мая 2023, 12:20
В пригороде Бахмута вагнеровцев заменили военные ВС РФ − Маляр
Скриншот с deepstatemap.live

Российские захватчики артиллерийскими обстрелами пытаются остановить продвижение ВСУ на флангах на Бахмутском направлении и стягивают дополнительные силы для усиления своих возможностей.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram 

Прямая речь Маляр: "На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления.

В пригороде Бахмута враг заменил подразделения "Вагнера" на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут на данный момент остаются "вагнеровцы"".

Детали: Маляр добавила, что украинские войска контролируют окраины города в юго-западной части в районе "Самолет".

Она также подчеркнула, что восток остается эпицентром боевых действий − враг пытается наступать на Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Купянском и Бахмутском направлениях.

На Авдеевском и Марьинском − атаки оккупантов отбиты, наступательные действия врага безуспешны.

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На Лиманском направлении, по словам Маляр, враг за прошедшие сутки взял паузу и наступательные действия не проводил.

На Купянском сейчас продолжаются бои − россияне атакуют, пытаются захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, но несут потери.

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Темы: БахмутРосcияВагнерМинобороны
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