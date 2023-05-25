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У ПАР затримали найбільш розшукуваного душогуба, причетного до вбивства тисяч людей у Руанді

Альона Мазуренко Четвер, 25 травня 2023, 12:57
У ПАР затримали найбільш розшукуваного душогуба, причетного до вбивства тисяч людей у Руанді
фото: irmct

У Південній Африці заарештували найбільш розшукуваного втікача, звинуваченого у причетності до геноциду в Руанді 29 років тому, Фульгенса Каїшему.

Джерело: CNN

Деталі: Головний прокурор трибуналу, який займається пошуком втікачів, повідомив, що Каїшема був заарештований у ході спільної операції влади ПАР і прокурорської групи.

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Зазначається, що Каїшема організував вбивство понад 2 тисяч біженців тутсі - жінок, чоловіків, дітей і людей похилого віку - в католицькій церкві Ньянге під час геноциду. Він переховується від правосуддя з 2001 року.

Трибунал стверджує, що Каїшема брав безпосередню участь у "плануванні та виконанні цієї різанини".

В обвинувальному висновку йдеться про те, що він купив і розподілив бензин, щоб спалити церкву, поки в ній перебували біженці.

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Каїшема та інші особи також звинувачуються у використанні бульдозера, щоб зруйнувати церкву після пожежі, в той час як біженці все ще перебували всередині.

Події в Ньянзі були одним з найжорстокіших проявів геноциду, під час якого протягом 90 днів вбили приблизно 800 000 тутсі і поміркованих хуту.

За інформацію про Каїшему та інших втікачів, яких розшукують за скоєння геноциду в Руанді, програма США запропонувала до 5 000 000 доларів.

26 травня Каїшема має постати перед судом у Кейптауні, де йому буде пред'явлено звинувачення.

Під час геноциду 1994 року в Руанді воєнізовані формування хуту і цивільні особи вбили величезну кількість представників етнічної меншини тутсі: чоловіків, жінок і дітей, багато з яких були їхніми сусідами до початку конфлікту.

Вбивства припинилися через 100 днів, коли війська Патріотичного фронту Руанди (ПФР) розгромили повстанців хуту і встановили контроль над країною.

Нагадаємо: 

  • В жовтні 2022 року стало відомо, що у Гаазі судять 89-річного пропагандиста із Руанди Фелісьєна Кабугу, якого звинувачують у закликах до геноциду, фінансуванні збройних загонів і політичних організацій, що відповідальні за геноцид у Руанді 1994 року.

Теми: геноцидПАРГаазький трибуналсуд
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