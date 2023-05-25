В ЮАР задержали самого разыскиваемого душегуба, причастного к убийству тысяч людей в Руанде

В Южной Африке арестовали самого разыскиваемого беглеца, обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде 29 лет назад, Фульгенса Каишему.

Источник: CNN

Детали: Главный прокурор трибунала, который занимается поиском беглецов, сообщил, что Каишема был арестован в ходе совместной операции властей ЮАР и прокурорской группы.

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Отмечается, что Каишема организовал убийство более 2 тысяч беженцев тутси - женщин, мужчин, детей и стариков - в католической церкви Ньянге во время геноцида. Он скрывается от правосудия с 2001 года.

Трибунал утверждает, что Каишема принимал непосредственное участие в "планировании и исполнении этой резни".

В обвинительном заключении говорится о том, что он купил и распределил бензин, чтобы сжечь церковь, пока в ней находились беженцы.

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Каишема и другие лица также обвиняются в использовании бульдозера, чтобы разрушить церковь после пожара, в то время как беженцы все еще находились внутри.

События в Ньянзе были одним из самых жестоких проявлений геноцида, во время которого в течение 90 дней убили примерно 800 000 тутси и умеренных хуту.

За информацию о Каишеме и других беглецах, которых разыскивают за совершение геноцида в Руанде, программа США предложила до 5 000 000 долларов.

26 мая Каишема должен предстать перед судом в Кейптауне, где ему будет предъявлено обвинение.

Во время геноцида 1994 года в Руанде военизированные формирования хуту и гражданские лица убили огромное количество представителей этнического меньшинства тутси: мужчин, женщин и детей, многие из которых были их соседями до начала конфликта.

Убийства прекратились через 100 дней, когда войска Патриотического фронта Руанды (ПФР) разгромили повстанцев хуту и установили контроль над страной.

Напомним: