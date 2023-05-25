В ЮАР задержали самого разыскиваемого душегуба, причастного к убийству тысяч людей в Руанде
В Южной Африке арестовали самого разыскиваемого беглеца, обвиняемого в причастности к геноциду в Руанде 29 лет назад, Фульгенса Каишему.
Источник: CNN
Детали: Главный прокурор трибунала, который занимается поиском беглецов, сообщил, что Каишема был арестован в ходе совместной операции властей ЮАР и прокурорской группы.
Отмечается, что Каишема организовал убийство более 2 тысяч беженцев тутси - женщин, мужчин, детей и стариков - в католической церкви Ньянге во время геноцида. Он скрывается от правосудия с 2001 года.
Трибунал утверждает, что Каишема принимал непосредственное участие в "планировании и исполнении этой резни".
В обвинительном заключении говорится о том, что он купил и распределил бензин, чтобы сжечь церковь, пока в ней находились беженцы.
Каишема и другие лица также обвиняются в использовании бульдозера, чтобы разрушить церковь после пожара, в то время как беженцы все еще находились внутри.
События в Ньянзе были одним из самых жестоких проявлений геноцида, во время которого в течение 90 дней убили примерно 800 000 тутси и умеренных хуту.
За информацию о Каишеме и других беглецах, которых разыскивают за совершение геноцида в Руанде, программа США предложила до 5 000 000 долларов.
26 мая Каишема должен предстать перед судом в Кейптауне, где ему будет предъявлено обвинение.
Во время геноцида 1994 года в Руанде военизированные формирования хуту и гражданские лица убили огромное количество представителей этнического меньшинства тутси: мужчин, женщин и детей, многие из которых были их соседями до начала конфликта.
Убийства прекратились через 100 дней, когда войска Патриотического фронта Руанды (ПФР) разгромили повстанцев хуту и установили контроль над страной.
Напомним:
- В октябре 2022 года стало известно, что в Гааге судят 89-летнего пропагандиста из Руанды Фелисьена Кабугу, которого обвиняют в призывах к геноциду, финансировании вооруженных отрядов и политических организаций, ответственных за геноцид в Руанде 1994 года.