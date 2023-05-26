ППО знищила усі ворожі цілі над Києвом – КМВА

Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, які були зафіксовані вночі 26 травня у повітряному просторі над Києвом.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

Реклама:

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені".

Деталі: За словами начальника КМВА, попередньо потерпілих і руйнувань у Києві не зафіксовано, наразі дані оперативного зведення збираються і уточнюються.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ