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ППО знищила усі ворожі цілі над Києвом – КМВА

П'ятниця, 26 травня 2023, 05:55
ППО знищила усі ворожі цілі над Києвом – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY Images

Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, які були зафіксовані вночі 26 травня у повітряному просторі над Києвом.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

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За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені".

Деталі: За словами начальника КМВА, попередньо потерпілих і руйнувань у Києві не зафіксовано, наразі дані оперативного зведення збираються і уточнюються.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • На території всієї України вночі 26 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО. 
  • У місті Дніпро під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Теми: ракетний ударКиївППО
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