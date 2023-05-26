ППО знищила усі ворожі цілі над Києвом – КМВА
П'ятниця, 26 травня 2023, 05:55
Сили протиповітряної оборони збили усі ворожі цілі, які були зафіксовані вночі 26 травня у повітряному просторі над Києвом.
Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram
Пряма мова: "Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені".
Деталі: За словами начальника КМВА, попередньо потерпілих і руйнувань у Києві не зафіксовано, наразі дані оперативного зведення збираються і уточнюються.
Що цьому передувало:
- На території всієї України вночі 26 травня оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.
- У місті Дніпро під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
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