ПВО уничтожила все вражеские цели над Киевом – КГВА
Пятница, 26 мая 2023, 05:55
Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, которые были зафиксированы ночью 26 мая в воздушном пространстве над Киевом.
Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram
Прямая речь: "На этот раз атака была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.
По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены".
Детали: По словам начальника КГВА, предварительно пострадавших и разрушений в Киеве не зафиксировано, сейчас данные оперативной сводки собираются и уточняются.
Что этому предшествовало:
- На территории всей Украины ночью 26 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
- В городе Днепр во время воздушной тревоги раздались взрывы.
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