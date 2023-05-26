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ПВО уничтожила все вражеские цели над Киевом – КГВА

Пятница, 26 мая 2023, 05:55
ПВО уничтожила все вражеские цели над Киевом – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY Images

Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, которые были зафиксированы ночью 26 мая в воздушном пространстве над Киевом.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "На этот раз атака была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.

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По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены".

Детали: По словам начальника КГВА, предварительно пострадавших и разрушений в Киеве не зафиксировано, сейчас данные оперативной сводки собираются и уточняются.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • На территории всей Украины ночью 26 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
  • В городе Днепр во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Темы: ракетный ударКиевПВО
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