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Розміщення ядерної зброї у Білорусі не означатиме реальну ескалацію з боку РФ – ISW

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 06:40
Розміщення ядерної зброї у Білорусі не означатиме реальну ескалацію з боку РФ – ISW
РАКЕТНІ УСТАНОВКИ РФ ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЯДЕРНИХ БОЄЗАРЯДІВ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Угода про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі спрямована на закріплення фактичного військового контролю РФ над Білоруссю, ймовірне розгортання ядерної зброї на білоруській території навряд чи означатиме будь-яку ескалацію з боку Росії, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Як відомо, 25 травня у Мінську міністр оборони Росії Сергій Шойгу і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї на білоруській території. Шойгу підкреслив, що Росія збереже контроль над тактичною ядерною зброєю у випадку її розміщення в Білорусі, та заявив, що білоруські літаки тепер здатні нести ядерну зброю.

В ISW нагадали, що 25 березня президент РФ Володимир Путін раніше оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня, ймовірно, для того, щоб відновити набридлі інформаційні операції про потенційну ядерну ескалацію через війну в Україні.

Під час підписання угоди Шойгу також оголосив, що російські війська розгорнуть додаткові військові контингенти в Білорусі для розвитку військової інфраструктури, розширення спільних бойових навчань і проведення розвідувальних заходів поблизу кордонів так званої Союзної держави.

"Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі вимагає наявності значної військової інфраструктури, а також російського командування і контролю над елементами білоруських збройних сил. Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії", – наголосили в ISW.

Нагадаємо: Укладання між Росією та Білоруссю домовленості про розміщення ядерних сил на білоруській території наразі не змінило оцінки США рівня ядерної загрози з боку РФ.

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Теми: ядерна зброяБілорусьРосія
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