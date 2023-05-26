Размещение ядерного оружия в Беларуси не будет означать реальную эскалацию со стороны РФ – ISW

Соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси направлено на закрепление фактического военного контроля РФ над Беларусью, вероятное развертывание ядерного оружия на белорусской территории вряд ли будет означать какую-либо эскалацию со стороны России, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Как известно, 25 мая в Минске министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали документы о размещении российского нестратегического (тактического) ядерного оружия на белорусской территории. Шойгу подчеркнул, что Россия сохранит контроль над тактическим ядерным оружием в случае его размещения в Беларуси, и заявил, что белорусские самолеты теперь способны нести ядерное оружие.

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В ISW напомнили, что 25 марта президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси до 1 июля, вероятно, для того, чтобы возобновить надоевшие информационные операции о потенциальной ядерной эскалации из-за войны в Украине.

Во время подписания соглашения Шойгу также объявил, что российские войска развернут дополнительные военные контингенты в Беларуси для развития военной инфраструктуры, расширения совместных боевых учений и проведения разведывательных мероприятий вблизи границ так называемого Союзного государства.

"Развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси требует наличия значительной военной инфраструктуры, а также российского командования и контроля над элементами белорусских вооруженных сил. Кремль, вероятно, намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сферы безопасности России", – отметили в ISW.

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Напомним: Заключение между Россией и Беларусью договоренности о размещении ядерных сил на белорусской территории пока не изменило оценки США уровня ядерной угрозы со стороны РФ.