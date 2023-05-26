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Верховний суд обрав нового голову замість Князєва

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 травня 2023, 13:17
Верховний суд обрав нового голову замість Князєва
Станіслав Кравченко, фото: пресслужба Верховного суда

26 травня на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову ВС, ним став голова Касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко.

Джерело: трансляція засідання Верховного суду, "Судово-юридична газета"

Деталі: За Кравченка проголосували 108 суддів із 148 присутніх.

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Повідомляється, що під час засідання почала суперечка між суддями стосовно того, чи слід зараз обирати голову Верховного суду.

Нагадаємо: Станіслав Кравченко народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області. Указом президента від 10 листопада 2017 року був призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, а 8 грудня очолив цей суд.

26 листопада 2021 року Станіслав Кравченко був повторно обраний на посаду голови Касаційного кримінального суду.

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У 2017 році громадська рада доброчесності дійшла висновку про те, що кандидат не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Причиною для цього стало повідомлення неправдивих відомостей у декларації доброчесності щодо участі в ухваленні рішень з порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також вірогідне недекларування земельної ділянки площею 900 м2 в місті Козелець.

Також у 2017 році адвокат Роман Маселко заявляв, що двоє переможців конкурсу у Верховний суд – Сергій Слинько та Станіслав Кравченко – у 2003 році звільнили з-під варти Олексія Пукача у справі щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

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Теми: Верховний судУкраїнавибори
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