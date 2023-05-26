Верховный суд избрал нового председателя вместо Князева

26 мая на заседании пленума Верховного Суда избрали нового главу ВС, им стал глава Кассационного уголовного суда Станислав Кравченко.

Источник: трансляция заседания Верховного суда, "Судебно-юридическая газета"

Детали: За Кравченко проголосовали 108 судей из 148 присутствующих.

Реклама:

Сообщается, что во время заседания начался спор между судьями относительно того, следует ли сейчас избирать председателя Верховного суда.

Напомним: Станислав Кравченко родился 5 марта 1967 года в селе Одинцы Козелецкого района Черниговской области. Указом президента от 10 ноября 2017 года был назначен судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, а 8 декабря возглавил этот суд.

26 ноября 2021 года Станислав Кравченко был повторно избран на должность председателя Кассационного уголовного суда.

ВИДЕО ДНЯ

В 2017 году общественный совет добропорядочности пришел к выводу о том, что кандидат не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики. Причиной для этого стало сообщение ложных сведений в декларации добропорядочности относительно участия в принятии решений с нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также вероятное недекларирование земельного участка площадью 900 м2 в городе Козелец.

Также в 2017 году адвокат Роман Маселко заявлял, что двое победителей конкурса в Верховный суд - Сергей Слинько и Станислав Кравченко - в 2003 году освободили из-под стражи Алексея Пукача в деле об убистве журналиста Георгия Гонгадзе.

Предыстория: