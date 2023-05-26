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У судді, який збив нацгвардійця, біологічні зразки візьмуть примусово

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 16:30
У судді, який збив нацгвардійця, біологічні зразки візьмуть примусово
фото прокуратури

Суд задовольнив клопотання прокурорів та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня автомобілем збив на смерть військослужбовця Нацгвардії.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: При затриманні суддя відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння, зазначають правоохоронці.

У зв’язку з цим, заступником керівника Київської міської прокуратури було підготовлено клопотання до суду щодо примусового відібрання у судді біологічних зразків для проведення аналізів, яке судом наразі задоволено.

Передісторія:

  • В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
  • Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури. ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.
  • Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.
  • Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

Теми: ДТПКиївНацгвардіясуд
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