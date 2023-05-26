У судді, який збив нацгвардійця, біологічні зразки візьмуть примусово

Суд задовольнив клопотання прокурорів та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня автомобілем збив на смерть військослужбовця Нацгвардії.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: При затриманні суддя відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння, зазначають правоохоронці.

У зв’язку з цим, заступником керівника Київської міської прокуратури було підготовлено клопотання до суду щодо примусового відібрання у судді біологічних зразків для проведення аналізів, яке судом наразі задоволено.

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