У судді, який збив нацгвардійця, біологічні зразки візьмуть примусово
П'ятниця, 26 травня 2023, 16:30
Суд задовольнив клопотання прокурорів та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня автомобілем збив на смерть військослужбовця Нацгвардії.
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури
Деталі: При затриманні суддя відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння, зазначають правоохоронці.
У зв’язку з цим, заступником керівника Київської міської прокуратури було підготовлено клопотання до суду щодо примусового відібрання у судді біологічних зразків для проведення аналізів, яке судом наразі задоволено.
Передісторія:
- В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
- Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури. ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.
- Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.
- Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.