У судді, який збив нацгвардійця, біологічні зразки візьмуть примусово

Суд задовольнив клопотання прокурорів та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня автомобілем збив на смерть військослужбовця Нацгвардії.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: При затриманні суддя відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння, зазначають правоохоронці.

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У зв’язку з цим, заступником керівника Київської міської прокуратури було підготовлено клопотання до суду щодо примусового відібрання у судді біологічних зразків для проведення аналізів, яке судом наразі задоволено.

Передісторія:

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури. ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.