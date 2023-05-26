У судьи, сбившего нацгвардейца, биологические образцы возьмут принудительно

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая автомобилем сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: При задержании судья отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков, однако имел визуальные клинические признаки опьянения, отмечают правоохранители.

В связи с этим, заместителем руководителя Киевской городской прокуратуры было подготовлено ходатайство в суд о принудительном отобрании у судьи биологических образцов для проведения анализов, которое судом удовлетворено.

Предыстория: