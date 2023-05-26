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У судьи, сбившего нацгвардейца, биологические образцы возьмут принудительно

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 16:30
У судьи, сбившего нацгвардейца, биологические образцы возьмут принудительно
фото прокуратуры

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая автомобилем сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: При задержании судья отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков, однако имел визуальные клинические признаки опьянения, отмечают правоохранители.

В связи с этим, заместителем руководителя Киевской городской прокуратуры было подготовлено ходатайство в суд о принудительном отобрании у судьи биологических образцов для проведения анализов, которое судом удовлетворено.

Предыстория:

  • В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
  • Следствие по делу будет осуществлять Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения.
  • Решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.
  • Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.

Темы: ДТПКиевНацгвардиясуд
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