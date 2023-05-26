У ВМС почав службу бронекатер "Буча", церемонію передачі відвідав Залужний

До складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер "Буча".

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Під час церемонії передачі катера був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Буча" - малий броньований артилерійський катер, головне призначення якого патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, а також захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України.

Фото: Міноборони

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