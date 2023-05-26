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У ВМС почав службу бронекатер "Буча", церемонію передачі відвідав Залужний

Олександр ШумілінП'ятниця, 26 травня 2023, 18:11
У ВМС почав службу бронекатер Буча, церемонію передачі відвідав Залужний
Фото: Міноборони

До складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер "Буча".

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Під час церемонії передачі катера був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Буча" - малий броньований артилерійський катер, головне призначення якого патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, а також захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України.

 
Фото: Міноборони

Передісторія:

  • У травні російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.
  • Це вже не перша спроба пропагандистів РФ поширити дезінформацію щодо головнокомандувача.
  • 20 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни вигадали фейк про зникнення Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.
  • 25 травня офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував відео із Залужним, щоб підтвердити, що російська пропаганда поширює фейки про його стан здоров’я.

Теми: Залужнийарміяфлот
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