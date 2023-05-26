В ВМС начал службу бронекатер "Буча", церемонию передачи посетил Залужный
Пятница, 26 мая 2023, 18:11
В состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины ввели малый бронированный артиллерийский катер "Буча".
Источник: сообщение Минобороны
Детали: Во время церемонии передачи катера присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Буча" - малый бронированный артиллерийский катер, главное назначение которого патрулирование в ближней морской зоне, в реках и лиманах, а также защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины.
Предыстория:
- В мае российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
- Это уже не первая попытка пропагандистов РФ распространить дезинформацию относительно главнокомандующего.
- 20 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне придумали фейк об исчезновении Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.
- 25 мая офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал видео с Залужным, чтобы подтвердить, что российская пропаганда распространяет фейки о его состоянии здоровья.