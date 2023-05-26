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В ВМС начал службу бронекатер "Буча", церемонию передачи посетил Залужный

Александр ШумилинПятница, 26 мая 2023, 18:11
В ВМС начал службу бронекатер Буча, церемонию передачи посетил Залужный
Фото: Минобороны

В состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины ввели малый бронированный артиллерийский катер "Буча".

Источник: сообщение Минобороны

Детали: Во время церемонии передачи катера присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Буча" - малый бронированный артиллерийский катер, главное назначение которого патрулирование в ближней морской зоне, в реках и лиманах, а также защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины.

 
Фото: Минобороны

Предыстория:

  • В мае российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
  • Это уже не первая попытка пропагандистов РФ распространить дезинформацию относительно главнокомандующего.
  • 20 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне придумали фейк об исчезновении Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.
  • 25 мая офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал видео с Залужным, чтобы подтвердить, что российская пропаганда распространяет фейки о его состоянии здоровья.

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Темы: Залужныйармияфлот
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