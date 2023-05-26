В ВМС начал службу бронекатер "Буча", церемонию передачи посетил Залужный

В состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины ввели малый бронированный артиллерийский катер "Буча".

Источник: сообщение Минобороны

Детали: Во время церемонии передачи катера присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Буча" - малый бронированный артиллерийский катер, главное назначение которого патрулирование в ближней морской зоне, в реках и лиманах, а также защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины.

Фото: Минобороны

Предыстория:

В мае российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.

Это уже не первая попытка пропагандистов РФ распространить дезинформацию относительно главнокомандующего.

20 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне придумали фейк об исчезновении Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.

25 мая офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал видео с Залужным, чтобы подтвердить, что российская пропаганда распространяет фейки о его состоянии здоровья.