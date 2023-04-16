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Президент Бразилії хоче створити "політичну G20" для припинення війни в Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 16 квітня 2023, 21:24
Президент Бразилії хоче створити політичну G20 для припинення війни в Україні
Луїс Інасіо Лула да Сілва, фото Getty Images

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що обговорював з Китаєм і Об'єднаними Арабськими Еміратами спільне посередництво у врегулюванні війни Росії в Україні, а також виступив за формування "політичної G20" для припинення війни.

Джерело: да Сілва у коментарі журналістам в Абу-Дабі наприкінці свого візиту до Китаю та ОАЕ, повідомляє France24 з посиланням на AFP

Деталі: Президент Бразилії, який зіткнувся зі звинуваченнями в надмірній дружбі з президентом Росії Володимиром Путіним, також зауважив, що війна нібито була викликана "рішеннями, прийнятими двома країнами".

Пряма мова: "Президент Путін не робить жодних ініціатив, щоб зупинити війну. Зеленський з України не робить жодних ініціатив, щоб зупинити війну… Європа і США продовжують робити свій внесок у продовження війни. Тому вони повинні сісти за стіл переговорів і сказати: "Досить"".

Більше деталей: Да Сілва розповів, що говорив з президентом ОАЕ Мохаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном і президентом Китаю Сі Цзіньпіном про створення групи країн-посередників за зразком G20 – групи розвинених країн з великою економікою.

"G20 була створена для того, щоб допомогти (світовій) економіці, яка перебувала в кризі. Зараз важливо створити іншу G20, щоб покласти край цій війні і встановити мир. Це мій намір, і я думаю, що нам вдасться досягти великого успіху. Вчора я говорив з шейхом про війну. Я говорив про війну з Сі Цзіньпіном. І я думаю, що ми зустрічаємося з людьми, які вважають за краще говорити про мир, ніж про війну. Тому я думаю, що нас чекає успіх", - вважає президент Бразилії.

Він повідомив, що вже обговорив свою ініціативу з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном і лідерами деяких південноамериканських країн.

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Теми: БразиліявійнаКитайОАЕ
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