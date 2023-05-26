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Експосол США в Росії закликає вчити українську

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 20:24
Експосол США в Росії закликає вчити українську
Майкл Макфол. фото з Twitter

Колишній посол Сполучених Штатів у Москві Майкл Макфол вважає, що у США потрібно збільшити українські студії з огляду на те, що Україна в майбутньому стане членом ЄС і НАТО, а її традиційно розглядали в тіні Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Макфол сказав у п’ятницю в межах Київського безпекового форуму.

За словами дипломата, після розпаду Радянського Союзу у США стали набагато менше уваги приділяти вивченню окремих країн, які раніше перебували під російською окупацією.

"Я професор Стенфордського університету і скажу вам, що у нас немає кафедри україністики. І це ганьба, це дуже неправильно", – вважає Макфол.

На його думку, західний світ і США зокрема мають деколонізувати погляд на пострадянський простір і в політичному плані, і в контексті вивчення.

"Оскільки Україна стане однією з найважливіших країн в Європі, однією з найважливіших країн Євросоюзу і НАТО, [ми], зокрема як США, повинні почати розуміти Україну в усіх її проявах, в усіх вимірах, а не лише як країну, що розташована десь поряд з Росією", – резюмував він.

Нагадаємо, естонська дипломатка Аннелі Кольк, яка восени 2023 року очолить посольство в Києві, розповіла, що почала вчити українську мову.

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Крім того, українська мова стала доступною в офіційній системі перекладів Європейської комісії eTranslation.

Виправлено 21:13. У попередній версії новини Майкла Макфола помилково було названо колишнім послом США в Україні. Перепрошуємо за помилку.

Теми: СШАУкраїнамова
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