Экс-посол США в России призывает учить украинский язык

Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол считает, что в США нужно увеличить украинские студии ввиду того, что Украина в будущем станет членом ЕС и НАТО, а ее традиционно рассматривали в тени России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Макфол сказал в пятницу в рамках Киевского форума по безопасности.

По словам дипломата, после распада Советского Союза в США стали гораздо меньше внимания уделять изучению отдельных стран, которые ранее находились под российской оккупацией.

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"Я профессор Стэнфордского университета и скажу вам, что у нас нет кафедры украинистики. И это позор, это очень неправильно", – считает Макфол.

По его мнению, западный мир и США в частности должны деколонизировать взгляд на постсоветское пространство и в политическом плане, и в контексте изучения.

"Поскольку Украина станет одной из важнейших стран в Европе, одной из важнейших стран Евросоюза и НАТО, [мы], в частности как США, должны начать понимать Украину во всех ее проявлениях, во всех измерениях, а не только как страну, расположенную где-то рядом с Россией", – резюмировал он.

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Напомним, эстонский дипломат Аннели Кольк, которая осенью 2023 года возглавит посольство в Киеве, рассказала, что начала учить украинский язык.

Кроме того, украинский язык стал доступен в официальной системе переводов Европейской комиссии eTranslation.

Исправлено 21:13. В предыдущей версии новости Майкл Макфол ошибочно был назван бывшим послом США в Украине. Приносим извинения за ошибку.