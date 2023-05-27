ЦНС: На оккупированной Херсонщине – дефицит еды

Во многих населенных пунктах оккупированных территорий Херсонской области наблюдается нехватка продуктов питания и товаров первой необходимости.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В большинстве населенных пунктов временно оккупированных территорий Херсонской области наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация.

Худшее положение дел зафиксировано в Новотроицком районе, во всех населенных пунктах которого отмечается дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости".

Напомним: Ранее ЦНС сообщал, что на оккупированных территориях Луганской области обостряется гуманитарный кризис из-за нехватки медикаментов для гражданского населения.