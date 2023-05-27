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ЦНС: На оккупированной Херсонщине – дефицит еды

"Украинская правда"Суббота, 27 мая 2023, 03:07
ЦНС: На оккупированной Херсонщине – дефицит еды
РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ARMYINFORM

Во многих населенных пунктах оккупированных территорий Херсонской области наблюдается нехватка продуктов питания и товаров первой необходимости.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В большинстве населенных пунктов временно оккупированных территорий Херсонской области наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация.

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Худшее положение дел зафиксировано в Новотроицком районе, во всех населенных пунктах которого отмечается дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости".

Напомним: Ранее ЦНС сообщал, что на оккупированных территориях Луганской области обостряется гуманитарный кризис из-за нехватки медикаментов для гражданского населения.

Темы: Херсонская областьоккупацияеда
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