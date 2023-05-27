Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 04:27
ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити вагнерівців у Бахмуті
БАХМУТ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Подальші успішні контратаки українських військових на флангах Бахмута Донецької області можуть ускладнити російську операцію з передачі у місті позицій ПВК "Вагнер" регулярним військам, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Російські воєнкори, йдеться у звіті, стверджують, що українські сили провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Зазначається, що один з російських воєнкорів стверджує, що українські контратаки в районі Оріхово-Василівки змусили підрозділи ПВК "Ветеран" відступити на відстань до кілометра від позицій, які вони раніше займали в цьому районі.

Також воєнкори заявляють, що українські сили захопили висотні позиції вздовж траси Е40 (Бахмут – Слов'янськ) поблизу Оріхово-Василівки, та що в цьому районі тривають бої.

Крім того, вони стверджують, що українські військові просунулися в напрямку Кліщіївки і перетнули канал Сіверський Донець, ймовірно, маючи намір оточити населений пункт і змусити російські війська відступити у східному напрямку.

Водночас, відзначається у звіті, геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 травня, вказують на те, що російські сили, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки.

ВІДЕО ДНЯ

За попередньою оцінкою ISW, російським військам може бути складно провести заміну сил "Вагнера" в Бахмуті, зокрема, через успішні обмежені та локалізовані українські контратаки.

"Зниження темпів російських наступальних операцій в районі Бахмута і повідомлення про проведення операції з надання допомоги на місці, ймовірно, надалі нададуть українським силам в цьому районі ініціативу для початку нової фази операцій навколо міста, якщо вони того побажають", – зазначають аналітики.

Що цьому передувало:

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити найманців із українського Бахмута і передає позиції регулярній російській армії. Процес, за його словами, буде тривати до 1 червня. 
  • Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. 

Теми: БахмутВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

Усі новини...
Воїни ССО під Кремінною розгромили окупантів
Безпілотник атакував будівлю МВС на Бєлгородщині – росЗМІ
Кремль знову спонукає Захід схилити Україну до перемовин – американські аналітики
З армії окупантів втекли близько 20 новоприбулих зеків – Генштаб
Останні новини
17:59
У РФ заявили, що видали 1,5 млн паспортів на окупованих територіях України 
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
Усі новини...
Реклама: