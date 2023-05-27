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ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 04:27
ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити вагнерівців у Бахмуті
БАХМУТ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Подальші успішні контратаки українських військових на флангах Бахмута Донецької області можуть ускладнити російську операцію з передачі у місті позицій ПВК "Вагнер" регулярним військам, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Російські воєнкори, йдеться у звіті, стверджують, що українські сили провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

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Зазначається, що один з російських воєнкорів стверджує, що українські контратаки в районі Оріхово-Василівки змусили підрозділи ПВК "Ветеран" відступити на відстань до кілометра від позицій, які вони раніше займали в цьому районі.

Також воєнкори заявляють, що українські сили захопили висотні позиції вздовж траси Е40 (Бахмут – Слов'янськ) поблизу Оріхово-Василівки, та що в цьому районі тривають бої.

Крім того, вони стверджують, що українські військові просунулися в напрямку Кліщіївки і перетнули канал Сіверський Донець, ймовірно, маючи намір оточити населений пункт і змусити російські війська відступити у східному напрямку.

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Водночас, відзначається у звіті, геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 травня, вказують на те, що російські сили, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки.

За попередньою оцінкою ISW, російським військам може бути складно провести заміну сил "Вагнера" в Бахмуті, зокрема, через успішні обмежені та локалізовані українські контратаки.

"Зниження темпів російських наступальних операцій в районі Бахмута і повідомлення про проведення операції з надання допомоги на місці, ймовірно, надалі нададуть українським силам в цьому районі ініціативу для початку нової фази операцій навколо міста, якщо вони того побажають", – зазначають аналітики.

Що цьому передувало:

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити найманців із українського Бахмута і передає позиції регулярній російській армії. Процес, за його словами, буде тривати до 1 червня. 
  • Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. 

Теми: БахмутВагнер
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