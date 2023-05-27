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ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

"Украинская правда"Суббота, 27 мая 2023, 04:27
ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить вагнеровцев в Бахмуте
БАХМУТ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Дальнейшие успешные контратаки украинских военных на флангах Бахмута Донецкой области могут усложнить российскую операцию по передаче в городе позиций ЧВК "Вагнер" регулярным войскам, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Российские военные, говорится в отчете, утверждают, что украинские силы провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

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Отмечается, что один из российских военкоров утверждает, что украинские контратаки в районе Орехово-Васильевки заставили подразделения ЧВК "Ветеран" отступить на расстояние до километра от позиций, которые они ранее занимали в этом районе.

Также военкоры заявляют, что украинские силы захватили высотные позиции вдоль трассы Е40 (Бахмут – Славянск) вблизи Орехово-Васильевки, и что в этом районе продолжаются бои.

Кроме того, они утверждают, что украинские военные продвинулись в направлении Клещеевки и пересекли канал Северский Донец, вероятно, намереваясь окружить населенный пункт и заставить российские войска отступить в восточном направлении.

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В то же время, отмечается в отчете, геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 мая, указывают на то, что российские силы, вероятно, восстановили ограниченные позиции к западу от Клещеевки.

По предварительной оценке ISW, российским войскам может быть сложно провести замену сил "Вагнера" в Бахмуте, в частности, из-за успешных ограниченных и локализованных украинских контратак.

"Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о проведении операции по оказанию помощи на месте, вероятно, в дальнейшем предоставят украинским силам в этом районе инициативу для начала новой фазы операций вокруг города, если они того пожелают", – отмечают аналитики.

Что этому предшествовало:

  • Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 25 мая начал выводить наемников из украинского Бахмута и передает позиции регулярной российской армии. Процесс, по его словам, будет продолжаться до 1 июня.
  • Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в пригороде Бахмута враг заменил подразделения "Вагнера" на армейские регулярные отряды.

Темы: БахмутВагнер
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