Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что вояки ЧВК "Вагнер" после ухода из Бахмута продолжат воевать против Украины.

Источник: Данилов в интервью ВВС

Детали: Данилова спросили, действительно ли уходят наемники "Вагнера" из Бахмута, он подтвердил.

Прямая речь Данилова: "Да, это происходит. Но это не означает, что они перестанут воевать с нами.

Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппировываются в других трех точках".

Больше деталей: Он поддержал решение украинской армии воевать в Бахмуте в течение многих месяцев.

Данилов объяснил, что Бахмут - это украинская земля, и украинцы должны ее защищать.

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Секретарь СНБО отметил, что Бахмут "сыграл большую роль в этой войне".

Прямая речь Данилова: "Если мы начнем оставлять каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин с первых дней войны".

Напомним: Ранее разведка Британии сообщила, что силы частной военной группы "Вагнера", вероятно, начали отходить с некоторых своих позиций вокруг города Бахмут.