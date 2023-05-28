Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посли ЄС і Британії про атаку РФ по Києву: Агресор збочено відзначив День міста

"Європейська правда"Неділя, 28 травня 2023, 09:34

Посли Європейського Союзу та Великої Британії відреагували на нічну атаку Росії по Києву у День міста української столиці. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Британії Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter, що агресор відправив "жорстокий подарунок" місту. "Сидячи в укритті, слухала дуже гучні звуки вибухів на вулиці і відчувала, як здригаються стіни. Це ненормально", – зауважила представниця Британії у Києві.

Реклама:

Посол ЄС Матті Маасікас відзначив, що вибухів у Києві було більше, ніж під час "нормальних" повітряних атак. 

"Так, ніби агресор вирішив збочено відзначити День Києва. Не зламати дух цього могутнього міста", – написав посол у своєму Twitter.

В ніч на неділю Росія завдала наймасованішого удару іранськими дронами-камікадзе по Україні: ворог випустив 54 баражуючі боєприпаси, ППО знищила 52 із них.

ВІДЕО ДНЯ

У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалий. Є пошкодження та руйнування.

Теми: КиївШахедобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Київ
До поліції надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Києва
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: