Посли ЄС і Британії про атаку РФ по Києву: Агресор збочено відзначив День міста

Посли Європейського Союзу та Великої Британії відреагували на нічну атаку Росії по Києву у День міста української столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Британії Мелінда Сіммонс написала у своєму Twitter, що агресор відправив "жорстокий подарунок" місту. "Сидячи в укритті, слухала дуже гучні звуки вибухів на вулиці і відчувала, як здригаються стіни. Це ненормально", – зауважила представниця Британії у Києві.

Посол ЄС Матті Маасікас відзначив, що вибухів у Києві було більше, ніж під час "нормальних" повітряних атак.

"Так, ніби агресор вирішив збочено відзначити День Києва. Не зламати дух цього могутнього міста", – написав посол у своєму Twitter.

В ніч на неділю Росія завдала наймасованішого удару іранськими дронами-камікадзе по Україні: ворог випустив 54 баражуючі боєприпаси, ППО знищила 52 із них.

У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалий. Є пошкодження та руйнування.