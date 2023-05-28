Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Послы ЕС и Британии об атаке РФ по Киеву: Агрессор извращенно отметил День города

"Европейская правда"Воскресенье, 28 мая 2023, 09:34

Послы Европейского Союза и Великобритании отреагировали на ночную атаку России по Киеву в День города украинской столицы. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Великобритании Мелинда Симмонс написала в своем Twitter, что агрессор отправил "жестокий подарок" городу. "Сидя в укрытии, слушала очень громкие звуки взрывов на улице и чувствовала, как вздрагивают стены. Это ненормально", – отметила представительница Британии в Киеве.

Посол ЕС Матти Маасикас отметил, что взрывов в Киеве было больше, чем во время "нормальных" воздушных атак. 

"Так, будто агрессор решил извращенно отметить День Киева. Не сломить дух этого могучего города", – написал посол в своем Twitter.

В ночь на воскресенье Россия нанесла самый массированный удар иранскими дронами-камикадзе по Украине: враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице есть по меньшей мере один погибший и пострадавший. Есть повреждения и разрушения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КиевШахедобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Киев
За ночь над Киевом ПВО сбила более 40 вражеских беспилотников – КГВА
Над Оболонью в Киеве ПВО сбила вражескую цель – Кличко
Кличко сообщил о взрывах и падении обломков БПЛА в Киеве
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: