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Послы ЕС и Британии об атаке РФ по Киеву: Агрессор извращенно отметил День города

"Европейская правда"Воскресенье, 28 мая 2023, 09:34

Послы Европейского Союза и Великобритании отреагировали на ночную атаку России по Киеву в День города украинской столицы. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Великобритании Мелинда Симмонс написала в своем Twitter, что агрессор отправил "жестокий подарок" городу. "Сидя в укрытии, слушала очень громкие звуки взрывов на улице и чувствовала, как вздрагивают стены. Это ненормально", – отметила представительница Британии в Киеве.

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Посол ЕС Матти Маасикас отметил, что взрывов в Киеве было больше, чем во время "нормальных" воздушных атак. 

"Так, будто агрессор решил извращенно отметить День Киева. Не сломить дух этого могучего города", – написал посол в своем Twitter.

В ночь на воскресенье Россия нанесла самый массированный удар иранскими дронами-камикадзе по Украине: враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

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В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице есть по меньшей мере один погибший и пострадавший. Есть повреждения и разрушения.

Темы: КиевШахедобстрел
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