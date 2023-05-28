Послы ЕС и Британии об атаке РФ по Киеву: Агрессор извращенно отметил День города

Послы Европейского Союза и Великобритании отреагировали на ночную атаку России по Киеву в День города украинской столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Великобритании Мелинда Симмонс написала в своем Twitter, что агрессор отправил "жестокий подарок" городу. "Сидя в укрытии, слушала очень громкие звуки взрывов на улице и чувствовала, как вздрагивают стены. Это ненормально", – отметила представительница Британии в Киеве.

Посол ЕС Матти Маасикас отметил, что взрывов в Киеве было больше, чем во время "нормальных" воздушных атак.

"Так, будто агрессор решил извращенно отметить День Киева. Не сломить дух этого могучего города", – написал посол в своем Twitter.

В ночь на воскресенье Россия нанесла самый массированный удар иранскими дронами-камикадзе по Украине: враг выпустил 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице есть по меньшей мере один погибший и пострадавший. Есть повреждения и разрушения.