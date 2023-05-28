Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко каже, що Путін дасть ядерну зброю усім, хто вступить до "союзної держави Росії та Білорусі"

Роман ПетренкоНеділя, 28 травня 2023, 15:05
Лукашенко каже, що Путін дасть ядерну зброю усім, хто вступить до союзної держави Росії та Білорусі
лукашенко з путіним, фото тасс

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що Росія надасть ядерну зброю усім країнам, які вступлять до "союзної держави РФ та Білорусі".

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну

Пряма мова Лукашенка: "Якщо хтось хвилюється - не думаю, що Касим Токаєв (президент Казахстану – ред.) переживає з цього приводу, але якщо раптом - то ніхто не має проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі ж тісні стосунки, як у нас із Російською Федерацією.

Це дуже просто. У союз Білорусії з Росією треба вступати, і все: буде ядерна зброя на всіх".

Деталі: За словами Лукашенка, у цих країн є "унікальний шанс об’єднатися".

Довідково: Пропагандист оприлюднив відео 28 травня, хоча воно, очевидно, було зняте під час Євразійської економічної ради, яка проходила в Москві 25 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що Лукашенка після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним доправили в Центральну клінічну лікарню Москви в критичному стані.

Раніше Токаєв заявив, що Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох, становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу.

Теми: ЛукашенкоПутінядерна зброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Німеччина: Україна може бити по території РФ для самооборони

Зеленський призначив нового очільника Одеської області

фотоДепутат-"слуга" Трубіцин виїхав з України завдяки листу від Буданова – "Схеми"

Німеччина закриє майже всі консульства Росії

оновлено від 12:16СБУ оголосила підозри блогеркам, які засвітили роботу ППО: серед них – дружина наркодилера

відеоНа кордоні з РБ увімкнули "бульбоІПСО" про спільний борщ. ДПСУ відповіла: Щі їжте самі!

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко не в Москві: зустрічається в Мінську з головою центробанку Росії
Лукашенка після зустрічі з Путіним госпіталізували в критичному стані – опозиціонер
Лукашенко: Ядерна зброя РФ уже їде в Білорусь
Останні новини
17:43
Регулятор планує скасувати граничні ціни на електроенергію для бізнесу – Forbes
17:43
У Литві з 1 червня штрафуватимуть за алкоголь у салоні авто
17:34
Уряд оновив наглядову раду "Укрексімбанку"
17:29
ЗМІ: Ердоган не приїде на саміт європейських лідерів у Кишинів
17:26
В Україні буде дефіцит електрики: що треба знати споживачам про відключення та економію
17:22
Через Білорусь переміщували українських дітей та військовополонених – Лубінець
17:16
Німеччина: Україна може бити по території РФ для самооборони
17:09
СБУ арештувала активи депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 мільйонів гривень
16:52
Росіяни обстріляли Вовчанськ і вбили 60-річного чоловіка
16:38
доповненоУ київському метро жінка потрапила під потяг: три станції зачинені
Усі новини...
Реклама: