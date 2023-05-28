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Лукашенко каже, що Путін дасть ядерну зброю усім, хто вступить до "союзної держави Росії та Білорусі"

Роман ПетренкоНеділя, 28 травня 2023, 15:05
Лукашенко каже, що Путін дасть ядерну зброю усім, хто вступить до союзної держави Росії та Білорусі
лукашенко з путіним, фото тасс

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що Росія надасть ядерну зброю усім країнам, які вступлять до "союзної держави РФ та Білорусі".

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну

Пряма мова Лукашенка: "Якщо хтось хвилюється - не думаю, що Касим Токаєв (президент Казахстану – ред.) переживає з цього приводу, але якщо раптом - то ніхто не має проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі ж тісні стосунки, як у нас із Російською Федерацією.

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Це дуже просто. У союз Білорусії з Росією треба вступати, і все: буде ядерна зброя на всіх".

Деталі: За словами Лукашенка, у цих країн є "унікальний шанс об’єднатися".

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Довідково: Пропагандист оприлюднив відео 28 травня, хоча воно, очевидно, було зняте під час Євразійської економічної ради, яка проходила в Москві 25 травня.

Нагадаємо: Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що Лукашенка після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним доправили в Центральну клінічну лікарню Москви в критичному стані.

Раніше Токаєв заявив, що Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох, становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу.

Теми: ЛукашенкоПутінядерна зброявійна
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