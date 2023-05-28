Лукашенко каже, що Путін дасть ядерну зброю усім, хто вступить до "союзної держави Росії та Білорусі"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що Росія надасть ядерну зброю усім країнам, які вступлять до "союзної держави РФ та Білорусі".

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну

Пряма мова Лукашенка: "Якщо хтось хвилюється - не думаю, що Касим Токаєв (президент Казахстану – ред.) переживає з цього приводу, але якщо раптом - то ніхто не має проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі ж тісні стосунки, як у нас із Російською Федерацією.

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Це дуже просто. У союз Білорусії з Росією треба вступати, і все: буде ядерна зброя на всіх".

Деталі: За словами Лукашенка, у цих країн є "унікальний шанс об’єднатися".

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Довідково: Пропагандист оприлюднив відео 28 травня, хоча воно, очевидно, було зняте під час Євразійської економічної ради, яка проходила в Москві 25 травня.

Нагадаємо: Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що Лукашенка після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним доправили в Центральну клінічну лікарню Москви в критичному стані.

Раніше Токаєв заявив, що Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох, становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу.