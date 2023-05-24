Вже і ядерна зброя на двох − Токаєв заявив, що Путін і Лукашенко створили проблему
Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох, становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу, заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Токаєва на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму 24 травня, Telegram-канал "Вы слушали маяк"
Пряма мова Токаєва: "У нас є в ЄАЕС союзна держава. Тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен... створення держави за формулою "дві країни − одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом... І навіть ядерна зброя одна на двох зараз.
І є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном, Вірменією. І з цією реальністю нам потрібно рахуватися. Як ми будемо працювати в цих умовах − це питання концептуальне. Думаю, нам потрібно і на цьому економічному форумі обговорити цю проблему".
"Я перепрошую, але і ядерна зброя одна на двох у вас зараз" − президент Казахстану заявив, що Росія і Білорусь створили проблему для інших країн Євразійського економічного союзу. Відео з Telegram-каналу "Вы слушали маяк" pic.twitter.com/gLuOogniax— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 24, 2023
Деталі: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін на словах про ядерну зброю почали посміхатися і переглядатися.
Потім Путін щось сказав Лукашенку, той посміхнувся і обидва політики потиснули один одному руки.
Передісторія:
- 31 березня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у своєму зверненні до народу заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на білоруській території.
- На початку квітня глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичні ядерні удари.
- В середині квітня міністр оборони РБ Віктор Хренін заявив, що Білорусь уже займається підготовкою майданчиків для розміщення стратегічної ядерної зброї Росії.