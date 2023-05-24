Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вже і ядерна зброя на двох − Токаєв заявив, що Путін і Лукашенко створили проблему

Ірина БалачукСереда, 24 травня 2023, 19:03
Вже і ядерна зброя на двох − Токаєв заявив, що Путін і Лукашенко створили проблему
Лукашенко і Путін. Скриншот з відео

Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох, становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу, заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Токаєва на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму 24 травня, Telegram-канал "Вы слушали маяк"

Пряма мова Токаєва: "У нас є в ЄАЕС союзна держава. Тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен... створення держави за формулою "дві країни − одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом... І навіть ядерна зброя одна на двох зараз. 

І є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном, Вірменією. І з цією реальністю нам потрібно рахуватися. Як ми будемо працювати в цих умовах − це питання концептуальне. Думаю, нам потрібно і на цьому економічному форумі обговорити цю проблему".

Деталі: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін на словах про ядерну зброю почали посміхатися і переглядатися.

Потім Путін щось сказав Лукашенку, той посміхнувся і обидва політики потиснули один одному руки. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 31 березня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у своєму зверненні до народу заговорив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на білоруській території.
  • На початку квітня глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичні ядерні удари.
  • В середині квітня міністр оборони РБ Віктор Хренін заявив, що Білорусь уже займається підготовкою майданчиків для розміщення стратегічної ядерної зброї Росії.

Теми: КазахстанРосіяБілорусьядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
"РДК" і легіон "Свободи Росії" розповіли про втрати і звідки взяли техніку
Путін боїться, що його вб’ють, а ми все ближче − ГУР
Пєсков заявив, що Росія буде "звільняти" Білорусь, якщо народ повстане проти Лукашенка
США перевіряють можливе використання своєї техніки в Бєлгородській області РФ – Білий дім
Останні новини
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
17:00
Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого
Усі новини...
Реклама: