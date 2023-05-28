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Лукашенко говорит, что Путин раздаст ядерное оружие всем, кто вступит в "союзное государство России и Беларуси"

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 мая 2023, 15:05
Лукашенко говорит, что Путин раздаст ядерное оружие всем, кто вступит в союзное государство России и Беларуси
лукашенко с путиным, фото тасс

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что Россия предоставит ядерное оружие всем странам, которые вступят в "союзное государство РФ и Беларуси".

Источник: Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину

Прямая речь Лукашенко: "Если кто-то волнуется - не думаю, что Касым Токаев (президент Казахстана - ред.) переживает по этому поводу, но если вдруг - то никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией.

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Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех".

Детали: По словам Лукашенко, у этих стран есть "уникальный шанс объединиться".

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Справочно: Пропагандист обнародовал видео 28 мая, хотя оно, очевидно, было снято во время Евразийского экономического совета, который проходил в Москве 25 мая.

Напомним: Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доставили в Центральную клиническую больницу Москвы в критическом состоянии.

Раньше Токаев заявил, что Россия и Беларусь, которые создают так называемое Союзное государство с единым политическим, военным, экономическим пространством и одним ядерным оружием на двоих, представляют определенную проблему для других государств Евразийского экономического союза.

Темы: ЛукашенкоПутинядерное оружиевойна
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