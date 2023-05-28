Лукашенко говорит, что Путин раздаст ядерное оружие всем, кто вступит в "союзное государство России и Беларуси"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что Россия предоставит ядерное оружие всем странам, которые вступят в "союзное государство РФ и Беларуси".
Источник: Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину
Прямая речь Лукашенко: "Если кто-то волнуется - не думаю, что Касым Токаев (президент Казахстана - ред.) переживает по этому поводу, но если вдруг - то никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией.
Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех".
Детали: По словам Лукашенко, у этих стран есть "уникальный шанс объединиться".
Справочно: Пропагандист обнародовал видео 28 мая, хотя оно, очевидно, было снято во время Евразийского экономического совета, который проходил в Москве 25 мая.
Напомним: Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доставили в Центральную клиническую больницу Москвы в критическом состоянии.
Раньше Токаев заявил, что Россия и Беларусь, которые создают так называемое Союзное государство с единым политическим, военным, экономическим пространством и одним ядерным оружием на двоих, представляют определенную проблему для других государств Евразийского экономического союза.