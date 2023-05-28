Зеленський подякував ППО та ДСНС після найбільшої російської атаки "Шахедами"

Президент Володимир Зеленський 28 травня після нічної російської атаки, коли вона запустила на Україну 54 "Шахеди", подякував силам ППО та рятувальникам.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Сили протиповітряної оборони України. Ви чуєте сигнал повітряної тривоги інакше, ніж більшість. Ви спрямовуєте погляд угору, щоб нищити ворожі ракети, літаки, гелікоптери, безпілотники.

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Наші рятувальники, які залучені до ліквідації наслідків ворожих ударів. Ви викладаєтесь на повну заради порятунку інших".

Деталі: Зеленський наголосив, що кожне збиття ворожих дронів та ракет – це врятовані життя українців.

Що передувало: У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога. У столиці вона тривала понад 5 годин. Йшла напружена робота Протиповітряної оборони, кияни не спали від вибухів.

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У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалий. Є пошкодження та руйнування.

В ніч на неділю Росія випустила 54 баражуючі боєприпаси, ППО знищила 52 із них.