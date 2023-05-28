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Зеленский поблагодарил ПВО и ГСЧС после крупнейшей российской атаки "Шахедами"

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 мая 2023, 15:52
Зеленский поблагодарил ПВО и ГСЧС после крупнейшей российской атаки Шахедами
фото со страницы зеленского

Президент Владимир Зеленский 28 мая после ночной российской атаки, когда она запустила на Украину 54 "Шахеды", поблагодарил силы ПВО и спасателей.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Силы противовоздушной обороны Украины. Вы слышите сигнал воздушной тревоги иначе, чем большинство. Вы направляете взгляд вверх, чтобы уничтожать вражеские ракеты, самолеты, вертолеты, беспилотники.

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Наши спасатели, которые привлечены к ликвидации последствий вражеских ударов. Вы выкладываетесь на полную ради спасения других".

Детали: Зеленский отметил, что каждое сбивание вражеских дронов и ракет - это спасенные жизни украинцев.

Что предшествовало: В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога. В столице она длилась более 5 часов. Шла напряженная работа противовоздушной обороны, киевляне не спали от взрывов.

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В КГВА сообщили, что ночью 28 мая, по предварительным данным, было уничтожено более 40 вражеских беспилотников. В результате падения обломков в столице есть по меньшей мере один погибший и пострадавший. Есть повреждения и разрушения.

В ночь на воскресенье Россия выпустила 54 барражирующих боеприпаса, ПВО уничтожила 52 из них.

Темы: ЗеленскийПВОГСЧСвойна
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