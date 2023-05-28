Один із "Шахедів" 28 травня знищили з катера в Київському водосховищі – ВМС
Неділя, 28 травня 2023, 16:35
Один із ударних безпілотників ворога Shahed під час масованої атаки РФ в ніч на 28 травня було збито в акваторії Київського водосховища.
Джерело: пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "28 травня під час ракетної небезпеки один із артилерійських катерів річкової флотилії Військово-морських сил, в акваторії Київського водосховища виявив БПЛА.
Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера Шахед-136 було знищено".
Передісторія:
- У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога. У столиці вона тривала понад 5 годин.
- Внаслідок падіння уламків у Києві є щонайменше один загиблий і постраждалі. Крім цього - пошкодження та руйнування. Наслідки атаки фіксують правоохоронці.
- Повітряні сили вранці відзвітували про результати відбиття наймасованішої російської атаки "Шахедами": знищено 52 із 54 ударних дронів ворога.