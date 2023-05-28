Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Один із "Шахедів" 28 травня знищили з катера в Київському водосховищі – ВМС

Валентина РоманенкоНеділя, 28 травня 2023, 16:35
Один із Шахедів 28 травня знищили з катера в Київському водосховищі – ВМС
ілюстративне фото ВМС ЗСУ

Один із ударних безпілотників ворога Shahed під час масованої атаки РФ в ніч на 28 травня було збито в акваторії Київського водосховища.

Джерело: пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "28 травня під час ракетної небезпеки один із артилерійських катерів річкової флотилії Військово-морських сил, в акваторії Київського водосховища виявив БПЛА.

Реклама:

Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера Шахед-136 було знищено".

Передісторія:

  • У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога. У столиці вона тривала понад 5 годин. 
  • Внаслідок падіння уламків у Києві є щонайменше один загиблий і постраждалі. Крім цього - пошкодження та руйнування. Наслідки атаки фіксують правоохоронці.
  • Повітряні сили вранці відзвітували про результати відбиття наймасованішої російської атаки "Шахедами": знищено 52 із 54 ударних дронів ворога.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ШахедфлотППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Шахед
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Над Україною увечері збили обидва "Шахеди"
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: