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Один із "Шахедів" 28 травня знищили з катера в Київському водосховищі – ВМС

Валентина РоманенкоНеділя, 28 травня 2023, 16:35
Один із Шахедів 28 травня знищили з катера в Київському водосховищі – ВМС
ілюстративне фото ВМС ЗСУ

Один із ударних безпілотників ворога Shahed під час масованої атаки РФ в ніч на 28 травня було збито в акваторії Київського водосховища.

Джерело: пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "28 травня під час ракетної небезпеки один із артилерійських катерів річкової флотилії Військово-морських сил, в акваторії Київського водосховища виявив БПЛА.

Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катера Шахед-136 було знищено".

Передісторія:

  • У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога. У столиці вона тривала понад 5 годин. 
  • Внаслідок падіння уламків у Києві є щонайменше один загиблий і постраждалі. Крім цього - пошкодження та руйнування. Наслідки атаки фіксують правоохоронці.
  • Повітряні сили вранці відзвітували про результати відбиття наймасованішої російської атаки "Шахедами": знищено 52 із 54 ударних дронів ворога.

Теми: ШахедфлотППО
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