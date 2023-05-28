Один из "Шахедов" 28 мая был уничтожен с катера в Киевском водохранилище – ВМС

Один из ударных беспилотников врага Shahed во время массированной атаки РФ в ночь на 28 мая был сбит в акватории Киевского водохранилища.

Источник: пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "28 мая во время ракетной опасности один из артиллерийских катеров речной флотилии Военно-морских сил, в акватории Киевского водохранилища обнаружил БПЛА.

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Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера Шахед-136 был уничтожен".

Предыстория:

В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога. В столице она длилась более 5 часов.

В результате падения обломков в Киеве есть по меньшей мере один погибший и пострадавшие. Есть повреждения и разрушения.

Воздушные силы утром отчитались о результатах отражения самой массированной российской атаки "Шахедами": было уничтожено 52 из 54 ударных дронов врага.