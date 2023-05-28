Один из "Шахедов" 28 мая был уничтожен с катера в Киевском водохранилище – ВМС

Один из ударных беспилотников врага Shahed во время массированной атаки РФ в ночь на 28 мая был сбит в акватории Киевского водохранилища.

Источник: пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "28 мая во время ракетной опасности один из артиллерийских катеров речной флотилии Военно-морских сил, в акватории Киевского водохранилища обнаружил БПЛА.

Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера Шахед-136 был уничтожен".

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