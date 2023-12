ЄС після атак по Києву й Дніпру: Керівництво РФ буде притягнуто до відповідальності

У Євросоюзі після останніх російських атак по Дніпру та Києву пообіцяли притягнути до відповідальності російське керівництво за терор цивільного населення.

Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

Russia’s barbaric attacks continue, killing & terrorising civilians: attack on hospital in #Dnipro, now #Kyiv on dawn of #KyivDay. RU leadership & perpetrators will be held accountable. We remain committed to help Ukraine defend itself.#Accountability #WarCrimes #СлаваУкраїні

