ЄС після атак по Києву й Дніпру: Керівництво РФ буде притягнуто до відповідальності

У Євросоюзі після останніх російських атак по Дніпру та Києву пообіцяли притягнути до відповідальності російське керівництво за терор цивільного населення.

Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

Russia’s barbaric attacks continue, killing & terrorising civilians: attack on hospital in #Dnipro, now #Kyiv on dawn of #KyivDay. RU leadership & perpetrators will be held accountable. We remain committed to help Ukraine defend itself.#Accountability #WarCrimes #СлаваУкраїні — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) May 28, 2023

"Варварські напади Росії продовжуються, вбиваючи і тероризуючи цивільне населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Київ на світанку Дня Києва. Російське керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності", – написала Массралі у своєму Twitter.

Вона запевнила, що ЄС, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.

В ніч на неділю Росія завдала наймасованішого удару іранськими дронами-камікадзе по Україні: ворог випустив 54 баражуючі боєприпаси, ППО знищила 52 із них.

ВІДЕО ДНЯ

У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалий. Є пошкодження та руйнування.